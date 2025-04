Montecalvo Irpino, 50enne colpito da arresto cardiaco: salvato grazie alla prontezza dei soccorsi

Momenti di paura a Montecalvo Irpino nella mattinata di oggi, sabato 26 aprile 2025, dove un uomo di 50 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Provvidenziale è stata la prontezza dei soccorsi, che ha permesso di evitare conseguenze tragiche.

Il malore è avvenuto intorno alle 10, mentre il 50enne si trovava fortunatamente in compagnia del proprio medico di famiglia. È stato proprio quest’ultimo a iniziare immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, guadagnando minuti preziosi nell’attesa dei soccorsi.

La centrale operativa del 118 di Avellino ha inviato tempestivamente un’ambulanza e attivato l’elisoccorso, con a bordo un medico rianimatore. Grazie anche al supporto dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno garantito il rapido trasferimento del paziente verso il punto di atterraggio, il 50enne è stato caricato sull’elicottero e trasportato in pochissimi minuti all’Ospedale Moscati di Avellino.

Attualmente l’uomo è ricoverato in prognosi riservata nei reparti specializzati di cardiologia e neurologia, dove è sottoposto a monitoraggio costante e a ulteriori accertamenti per individuare le cause dell’arresto cardiaco.

Ancora una volta la prontezza del sistema di emergenza territoriale e la collaborazione tra le forze dell’ordine si sono rivelate decisive per salvare una vita.