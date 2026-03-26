Roma, gli auguri speciali per il compleanno della dottoressa Ylenia Bacchini direttamente dalla bassa Irpinia

ROMA – Un giorno speciale, da condividere con le persone più care. È quello che oggi celebra la dottoressa Ylenia Bacchini, festeggiata con affetto dalla sua famiglia.

A farle arrivare un messaggio ricco di amore e vicinanza è il marito Enrico Renzullo, insieme alla figlia, la piccola Diletta, che con semplicità e dolcezza partecipano a questo momento di festa.

Agli auguri si uniscono anche Nicoletta e tutta la famiglia Ferrara, che hanno voluto dedicare un pensiero alla dottoressa in occasione del suo compleanno.

Un coro di voci che arriva da Roma per celebrare una giornata importante, fatta di affetti, sorrisi e gratitudine.

Alla dottoressa Ylenia Bacchini l’augurio di trascorrere un compleanno sereno e ricco di gioia, circondata dall’amore della sua famiglia.