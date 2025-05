Cellole, al via la nuova Caserma dei Carabinieri: domani la firma dell’accordo in Prefettura

Cellole si prepara a vivere una giornata storica. Domani, in Prefettura, sarà sottoscritto l’accordo che segnerà l’avvio ufficiale dei lavori per la nuova Caserma dei Carabinieri. A darne notizia è il sindaco Guido Leone, con un messaggio carico di orgoglio pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“Buonasera mia cara Cellole! Domani sarà una grande giornata” ha scritto il primo cittadino, annunciando con entusiasmo la firma di un atto che definisce fondamentale per il futuro della città, simbolo di legalità e presidio dello Stato.

L’iniziativa nasce a seguito della deliberazione unanime del Consiglio Comunale, che ha sostenuto compatto il progetto. “Poter lasciare alla storia della nostra città un atto concreto in favore dello Stato, per la sicurezza e la legalità, ci riempie d’orgoglio” ha commentato Leone, sottolineando il valore istituzionale e civico dell’opera.

Un ringraziamento è andato anche a tutti i consiglieri comunali e alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno lavorano per il bene della collettività. “Siamo solo all’inizio, ma siamo partiti per questa grande opera. Andiamo avanti” ha concluso il sindaco.

La nuova caserma rappresenta un investimento importante per la sicurezza del territorio e un segnale chiaro di attenzione alle esigenze della comunità, in un momento in cui la presenza delle istituzioni sul territorio è sempre più fondamentale.