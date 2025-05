Avellino premiata da Capitan Acciaio: 121 tonnellate di imballaggi riciclati e un +18,6% nel 2025 (Foto)

AVELLINO – È arrivato in città Capitan Acciaio, il supereroe della sostenibilità, per premiare l’eccellenza avellinese nella raccolta differenziata. Da domenica fino a mercoledì 7 maggio, l’agorà cittadina ospita il format itinerante #CapitanAcciaio, la campagna nazionale di sensibilizzazione sull’economia circolare e sull’importanza del corretto riciclo degli imballaggi in acciaio, materiale riciclabile al 100% e all’infinito.

Nel cuore della città è stato allestito uno spazio di oltre 200 mq, con uno stand informativo, laboratori didattici per i più piccoli, quiz, giochi e attività per tutte le età. A vegliare sull’evento c’è la monumentale statua di Capitan Acciaio, alta quattro metri, che simbolicamente protegge l’ambiente e informa i cittadini su come riconoscere e conferire correttamente gli imballaggi in acciaio: barattoli, lattine, scatolette, fusti, bombolette, tappi e chiusure.

La tappa di Avellino rappresenta anche un’occasione di riconoscimento concreto: il Comune ha infatti ricevuto un premio speciale da RICREA, il Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi in acciaio, per gli ottimi risultati raggiunti. La città punta a chiudere il 2025 con 121 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolti, segnando una crescita del 18,6% rispetto al 2024.

«Per fare la differenza ci vuole una volontà d’acciaio, e Avellino ha dimostrato di averla» – ha dichiarato la sindaca Laura Nargi, che ha accolto con orgoglio Capitan Acciaio e ha condiviso l’importante traguardo anche sui social. «La mia Amministrazione è quotidianamente impegnata nella sensibilizzazione ambientale. Avellino è una città virtuosa, con percentuali di raccolta differenziata stabilmente superiori alla soglia di legge del 65%. Insieme a RICREA e alla società Grande Srl, che gestisce il servizio sul territorio, sono certa che potremo migliorare ancora».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di educazione ambientale, puntando a coinvolgere attivamente i cittadini e le scuole nella costruzione di un futuro sostenibile. Con il suo stile accattivante e i suoi messaggi chiari, Capitan Acciaio resterà ad Avellino fino a mercoledì, lasciando in eredità maggiore consapevolezza e partecipazione.