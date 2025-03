Casalnuovo, tragedia in cantiere: operaio cade da un’impalcatura e muore

Un’altra tragedia sul lavoro si è consumata questa mattina a Casalnuovo di Napoli, in via Puccini, una traversa di via Benevento. Tommaso Altobelli, operaio di 60 anni originario di Volla, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato in un intervento edilizio.

L’uomo, un idraulico con anni di esperienza alle spalle, stava lavorando in un cantiere quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel vuoto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’incidente.