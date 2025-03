“La Profezia della Speranza”: Don Tony Drazza illumina il Santuario di Santa Filomena”

MUGNANO DEL CARDINALE – Ieri, 27 marzo 2025, presso il Santuario di Santa Filomena, Don Tony Drazza ha guidato un intenso incontro spirituale dal titolo “La profezia della speranza”.

Le sue parole hanno risuonato con forza, invitando i presenti a testimoniare la bellezza di Gesù nella vita di tutti i giorni. “Raccontiamo con la nostra vita la bellezza di Gesù… impariamo a dire grazie a Dio per i tanti doni che ci fa”, ha affermato Don Tony, sottolineando il valore della gratitudine e della lettura dei segni dei tempi.

Un messaggio che sprona all’azione: “Dobbiamo diventare tutti profeti, capaci di trovare grammi di speranza e parlare diversamente dal mondo di oggi”. Un richiamo alla necessità di ascoltare più che parlare, di non giudicare e di costruire relazioni autentiche.

Il cambiamento, ha ribadito Don Tony, nasce dalle piccole cose: “Se impariamo a cambiare il nostro modo di stare al mondo, saremo capaci di cambiare il mondo “.

Don Giuseppe Autorino ha evidenziato come momenti di riflessione come questo siano fondamentali per nutrire la fede, riscoprire il valore della condivisione e rafforzare il senso di comunità.

Un evento che ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi vi ha partecipato. Grazie, Don Tony!