Incendio in una fabbrica di alluminio a Nusco: intervento dei Vigili del Fuoco. Si indaga sulle cause

Nella giornata di ieri, 27 marzo 2025, alle ore 19:00 circa, è pervenuta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino una chiamata di emergenza relativa a un incendio in corso presso una fabbrica di lingotti di alluminio, situata in Contrada Fiorentine, nel comune di Nusco.

Il rogo ha coinvolto la parte alta dello stabile, interessando gran parte del tetto. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni, supportate da un’autoscala e un’autobotte provenienti dalla sede centrale. L’intervento è stato coordinato dal Capo turno e dal Funzionario di guardia. Sul luogo erano presenti anche i Carabinieri di Montella.

La fabbrica, nota come Alluminio Italia S.r.l., si occupa di pressofusione dell’alluminio. Una volta individuato il focolaio dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere la zona del tetto, smontando la pannellatura per evitare la propagazione del fuoco nell’intercapedine del tetto, composto da pannelli sandwich. Questa mattina è terminato lo spegnimento dell’incendio, seguito da una bonifica generale per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

L’intervento si è concluso senza gravi conseguenze per le persone coinvolte e con il completo spegnimento delle fiamme. La causa dell’incendio è ancora al vaglio delle autorità competenti.