Carlo Calenda a Napoli il 7 febbraio: un confronto aperto sul futuro di Azione e del Paese

Venerdì 7 febbraio , il Segretario Nazionale di Azione, Carlo Calenda, sarà a Napoli per un incontro pubblico con iscritti, simpatizzanti e cittadini. L’appuntamento, che si terrà alle ore 18:00 presso l’Hotel Ramada (via Galileo Ferraris, 40), sarà un’occasione di dialogo aperto per discutere delle sfide politiche del Paese e del percorso congressuale di Azione.

A sottolineare l’importanza dell’incontro è il Commissario Regionale di Azione, Luigi Bosco , che dichiara:

“Venerdì 7 febbraio accoglieremo con entusiasmo a Napoli il nostro Segretario Nazionale, Carlo Calenda. Condivideremo con simpatizzanti ed iscritti le ragioni per cui sosteniamo con convinzione la sua mozione congressuale, per i contenuti che esprime nel merito e per la prospettiva politica tracciata.”

L’evento rappresenta un momento di ascolto e partecipazione , in cui Azione vuole rafforzare il suo legame con il territorio e raccogliere idee e proposte per costruire una politica seria, pragmatica e concreta, lontana da populismi e facili slogan .

“La mozione congressuale – continua Bosco – “Nati per correre” è frutto di un lavoro gomito a gomito tra il nostro Segretario Nazionale e la comunità di Azione. Un programma legato alle persone, alla visione, ai temi e al percorso che in questi anni ha visto coinvolta tutta la comunità di Azione. Una mozione che aiuterà anche la comunità di Azione Campania ai prossimi appuntamenti elettorali.”

All’incontro saranno presenti anche i quattro consiglieri regionali del gruppo consiliare di Azione, a conferma del forte impegno del partito per il territorio e della volontà di costruire una proposta politica solida e credibile per la Campania.

L’incontro è aperto a tutti : iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati a un confronto diretto sul futuro dell’Italia e di come Azione vuole esserne protagonista.