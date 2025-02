Forino (Av): Progetto BEST GIRLS 4 STEM. Tre ragazze Forinesi tra le migliori del Liceo Scientifico di Avellino

È ormai da qualche anno che il Liceo Scientifico Mancini di Avellino organizza il cosiddetto BEST GIRLS 4 STEM ovvero una “simbolica” premiazione delle alunne e alunni frequentanti il Terzo, Quarto e Quinto Anno che riescono a conseguire nelle 4 materie STEM , fisica scienze, matematica ed informatica voti compresi tra il 9 ed il 10 nella pagella di fine anno. Stamani presso l’Istituto avellinese è andata in scena la premiazione “in rosa” che ha visto tra le protagoniste le migliori 13 studentesse irpine inerente l’ anno scolastico 2023/2024. Tra le stesse Tre di loro sono di Forino, GIOVANNA DELLA SALA frequentante la classe 3BSA, ANTONIA DE ANGELIS frequentante la classe 3ALI ed infine TESTA MARIA frequentante la classe 5C. Un onore per la cittadina irpina che pone davvero tanta fiducia nelle generazioni avvenire ed in tal caso anche in Giovanna, Antonia e Maria. Ad Majora.

Daniele Biondi