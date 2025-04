Capaccio Paestum sotto shock: Pietro muore a 15 anni, indagini sulla tragedia

CAPACCIO PAESTUM – Non ce l’ha fatta Pietro, il 15enne trovato agonizzante vicino casa con il cranio fracassato. Dopo giorni di lotta in ospedale, il suo cuore si è fermato. I genitori, con un gesto di grande generosità, hanno deciso di donare i suoi organi, regalando speranza ad altri ragazzi in difficoltà.

Ma cosa è successo davvero quella sera? Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane, vagliando ogni ipotesi. Al momento, l’idea di un gesto estremo resta la pista più probabile: le ferite sarebbero compatibili con un impatto violento su un solo lato del corpo. Tuttavia, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Salerno, non escludono nulla e continuano ad analizzare ogni dettaglio.

La comunità è sconvolta. Amici, parenti e conoscenti non riescono a darsi pace per questa morte assurda. Troppe domande, pochi indizi: cosa ha portato Pietro a quel tragico epilogo? Le indagini sono ancora in corso, mentre Capaccio Paestum piange un ragazzo che se ne è andato troppo presto.