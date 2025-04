“Primavera nolana”, mostra artistica sul tema dei fiori per valorizzare i talenti del territorio. L’evento a cura di JTP, sabato 5 e domenica 6 aprile

Nola – Al via la “Primavera nolana”, l’evento promosso dall’ ente di formazione JTP la cui sede di via Giacomo Imbroda si trasformerà in una galleria d’arte dedicata ai fiori, realizzati con tecniche scultoree, pittoriche, decorative e figurative.

L’iniziativa si svolgerà sabato 5 e domenica 6 aprile e vedrà protagoniste, artiste del territorio che esibiranno le loro opere, oltre a promuovere specifici workshop a cui tutti potranno aderire per conoscere più da vicino le varie tecniche realizzative.

Accanto alla mostra, verranno inoltre presentati i corsi di “Event e Wedding Planner” e “Produzione Artistica della Cartapesta Nolana”, finanziati dalla Regione Campania, inseriti nel programma G.O.L., quindi gratuiti per gli allievi e validi in tutta l’UE.

“Ancora una volta un’ occasione di valorizzazione dei talenti del territorio – afferma Lucia Casaburo, dirigente di JTP – la mission del nostro ente è quello di far emergere la creatività, l’arte, la cultura di questa terra e farne una vera opportunità di formazione, lavoro, e socialità. Continuiamo con passione in questo impegno che sta realizzando anche un’ importante rete di relazione che sarà certamente foriera di altri progetti”

Di seguito, il programma completo:

Sabato 5 Aprile – Opening Day

Ore 17.00 Inaugurazione dell’Esposizione Artistica

Cettina Prezioso, Francesca Sgambato, Linda Sicondolfi, Anna Maria Vallario,

Comunità Alloggio per MSNA “Le Ali del Futuro” di Nola, Mille Baci di Rosa Nappo

(I visitatori possono acquistare le opere esposte)

Dalle ore 17.30: Presentazione del Corso GOL

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Giovanna Giampietro | Wedding & Event Planner

Linda Sicondolfi | Artist & Cake Queen. A seguire WORKSHOP “Tricot per composizioni floreali” con Dina Russo, Flower Artist

Presentazione del Corso GOL

PRODUZIONE ARTISTICA DELLA CARTAPESTA NOLANA

Concetta Prezioso | Sculptor & Artist

Domenica 6 Aprile · Workshop Day

WORKSHOP di ONE STROKE con Francesca Sgambato, Donna Dewberry Certified

One Stroke Artist Italia

“Tecnica One Stroke per dipingere decori floreali”

Sessioni singole 10.00 – 11.00 e 11.00 – 12.00

WORKSHOP di CAKE DESIGN con Linda Sicondolfi Artist & Cake Queen

“Decorazione di Uova Pasquali”

Sessione singola 10.30 – 12.00

WORKSHOP di PITTURA CREATIVA con Anna Maria Vallario, Painter & Artist

“Introduzione all’Arte del Disegno”

Sessioni singole 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00

WORKSHOP di CARTAPESTA NOLANA con Concetta Prezioso, Sculptor & Artist

“Uova, che sorpresa!”

Sessione in due tempi: 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00

Per iscrizioni:

jobtrainingproject@libero.it

081 843 24 43

www.jobtrainingproject.it