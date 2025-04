“LAGHI NABI, OASI DI LUSSO IN CAMPANIA: VACANZE DA SOGNO CON IL TUO CANE!”

In Campania esiste un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e dei loro amici a quattro zampe: Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della regione, dove il relax si vive in simbiosi con il paesaggio e con il proprio cane!

Qui il lusso si fonde con la natura: i visitatori possono soggiornare in esclusivi lodge sospesi sull’acqua, nel cuore di un glamping mozzafiato. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti praticamente ovunque, tranne nella Spa e nella Wellness Pool, per garantire un’esperienza di puro benessere.

Ma il divertimento non finisce qui! A pochi chilometri dall’oasi si trova il Foof, il primo parco-museo dedicato al cane in Italia, un vero paradiso per i nostri fedeli amici. Percorsi outdoor, aree gioco con attrezzi per l’agilità e un viaggio nella storia del legame tra uomo e cane tra arte, scienza e cultura.

Il lusso della natura ha il suo prezzo: 219 euro a notte per un soggiorno da sogno (colazione inclusa e accesso a piscina, yoga, meditazione, bici, canoa e pedalò), mentre la compagnia di Fido costa 15 euro al giorno. Un’esperienza unica per chi non vuole rinunciare a un’avventura indimenticabile con il proprio migliore amico!