Camposano, Azione e Noi Moderati presentano proposte per il bilancio: più fondi a scuola, illuminazione e sgravi fiscali

I gruppi Azione e Noi Moderati di Camposano, essendo l’Amministrazione in procinto di approvare nella seduta di Consiglio Comunale di mercoledì il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio Preventivo per l’anno 2025, hanno inviato ai consiglieri di maggioranza le proprie idee programmatiche e di indirizzo dei fondi pubblici, nell’ambito della attività congiunta dei due partiti.

Si propone che le somme da dedicare alla realizzazione delle seguenti iniziative siano ricavate dai canoni annui per il fitto del Centro Polifunzionale, della scuola di Faibano e della scuola al Rione IACP da parte dell’Agenzia di Sviluppo dell’area nolana, nonché dalla eliminazione degli stipendi degli Assessori e dalla riduzione delle eccessive spese per le luminarie di Natale e delle spese di rappresentanza.

In particolare è stato chiesto di rivolgere attenzione all’Istruzione Pubblica di Camposano, prevedendo cospicui fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola Virgilio (servizi igienici, ruggine della struttura antisismica esterna, montascale esterno), e per il Patto Educativo di Comunità e rafforzare così una scuola troppo debole e in declino, e che venga previsto un fondo per istituire l’Asilo Nido Comunale e permettere alle famiglie meno abbienti di usufruire di un servizio fondamentale per consentire anche alle mamme di lavorare in serenità;

Che venga potenziata, modernizzata e resa omogenea la pubblica illuminazione su tutto il territorio, attualmente di bassa intensità, ed in località “Cinque vie” si realizzi una rotonda strutturata, al posto delle attuali e indecorose transenne;

Che si provveda ad iniziare un percorso di riduzione delle tasse comunali, che sia istituito un fondo per sgravi fiscali alle attività commerciali e incentivi a fondo perduto alla apertura di nuovi negozi nel Centro Storico, e le attività beneficiarie si impegneranno a promuovere iniziative atte al miglioramento sociale, culturale e ambientale del paese e sia previsto un sostegno economico al fitto di abitazioni per le giovani coppie;

Che vengano ripristinate piste ciclabili sicure e venga effettuata urgentemente la pulizia delle caditoie poiché otturate, oltre ad essere stati avvistati ratti uscire da esse;

Che venga fatta chiarezza sullo stallo del Campo Sportivo e dell’Isola Ecologica, due argomenti che sono oggetto di continui annunci e proclami ma non si conoscono tempi e modi di attivazione e si conosca finalmente l’intenzione dell’attuale Amministrazione riguardo al destino della scuola elementare E. De Amicis, della scuola di Faibano, e delle strutture sportive di Faibano e del Rione IACP.

Il tutto continuando a dire NO alla trasformazione di via Provinciale nella ridicola via Las Vegas!