ROCCARAINOLA. Fotografia e Inclusione: Un Giorno al Parco Giochi Paraislandia con Mariagrazia Miele e i giovani dell’Associazione Autismo in Movimento

Si è svolto con entusiasmo il secondo appuntamento del corso di fotografia promosso da Mariagrazia Miele, un’iniziativa che non solo mira a sviluppare competenze artistiche e tecniche, ma che si inserisce in un più ampio progetto di inclusione sociale. Questa volta, la location scelta per l’incontro è stata il Parco Giochi Paraislandia, un luogo di divertimento che ha accolto con calore i giovani partecipanti dell’associazione Autismo in Movimento.

La giornata è stata scandita da momenti di apprendimento, con Mariagrazia Miele che ha guidato i ragazzi tra scatti e inquadrature, incoraggiandoli a esprimere la loro creatività attraverso l’obiettivo. Il parco giochi, con le sue attrazioni colorate e l’atmosfera gioiosa, si è rivelato uno sfondo perfetto per sperimentare diverse tecniche fotografiche e per immortalare sorrisi, emozioni e attimi di condivisione.

L’iniziativa, oltre a offrire un’esperienza formativa, ha sottolineato ancora una volta l’importanza di creare sinergie tra le realtà commerciali e le associazioni impegnate nel sociale. Il Parco Giochi Paraislandia ha dimostrato sensibilità e apertura nel favorire momenti di inclusione, confermandosi un punto di riferimento per eventi dedicati a tutti.

Questa collaborazione è un esempio concreto di come la fotografia possa diventare uno strumento di aggregazione e crescita, permettendo ai ragazzi di esplorare il mondo con occhi nuovi e di sentirsi parte di una comunità accogliente e solidale.

L’appuntamento con il corso di fotografia continua, con nuove esperienze e nuove location che sapranno stimolare la passione e la creatività dei giovani partecipanti. Un percorso che dimostra come l’arte e il divertimento possano andare di pari passo con l’inclusione e la socializzazione.