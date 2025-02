Carnevale 2025 a Napoli e Provincia: Un Trionfo di Colori e Tradizioni. Le date da ricordare

Il Carnevale 2025 a Napoli e provincia si prepara a regalare una serie di eventi unici che uniscono tradizione, folklore e divertimento. Con sfilate di carri allegorici, musica dal vivo, spettacoli teatrali e attività per tutte le età, le città e i paesi della provincia si trasformeranno in luoghi di festa e allegria. Ecco una panoramica dettagliata degli appuntamenti principali, elencati in ordine alfabetico:

1. Carnevale di Boscotrecase

•Date: 1° marzo 2025

•Luogo: Boscotrecase, provincia di Napoli

•Descrizione: La Parrocchia di Sant’Anna organizza il “Carnevale in Piazza”, un evento che promette un pomeriggio di divertimento per tutte le età, con attività, giochi e intrattenimento per bambini e adulti.

2. Carnevale di Casoria

•Date: 2 e 4 marzo 2025

•Luogo: Casoria, provincia di Napoli

•Descrizione: Il Carnevale di Casoria si distingue per le sue sfilate di carri allegorici, arricchite da musica dal vivo e animazioni, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente per tutta la famiglia.

3. Carnevale di Castellammare di Stabia

•Date: 23 febbraio – 4 marzo 2025

•Luogo: Castellammare di Stabia, provincia di Napoli

•Descrizione: Una tradizione che si rinnova ogni anno, con una serie di eventi che includono sfilate di carri allegorici, spettacoli musicali e attività per tutte le età. L’atmosfera festosa è perfetta per trascorrere una giornata in famiglia.

4. Carnevale di Ottaviano

•Date: 2 e 4 marzo 2025

•Luogo: Ottaviano, provincia di Napoli

•Descrizione: Ottaviano celebra il Carnevale con le tradizionali sfilate di carri allegorici e maschere, arricchite da eventi musicali e attività per grandi e bambini. L’evento è l’occasione perfetta per immergersi nelle tradizioni locali.

5. Carnevale di Palma Campania

•Date: 8 febbraio – 4 marzo 2025

•Luogo: Palma Campania, provincia di Napoli

•Descrizione: Il Carnevale di Palma Campania è un evento che unisce tradizione e spettacolo. I momenti clou si svolgeranno il 1° e 2 marzo, con la “Messinscena” delle Quadriglie e il “Passo”, che include danze tradizionali e coreografie.

6. Carnevale di Portici

•Date: 2 e 4 marzo 2025

•Luogo: Portici, provincia di Napoli

•Descrizione: Portici ospita il tradizionale Carnevale con una sfilata di carri allegorici, spettacoli musicali e attività per tutte le età, creando un’atmosfera di gioia e colore.

7. Carnevale di San Giorgio a Cremano

•Date: 2 e 4 marzo 2025

•Luogo: San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli

•Descrizione: Un evento che porta in strada la magia del Carnevale con sfilate di carri allegorici, maschere e musica, coinvolgendo tutta la comunità in un’esperienza festosa e piena di energia.

8. Carnevale di San Giuseppe Vesuviano

•Date: 2 e 4 marzo 2025

•Luogo: San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli

•Descrizione: Il Carnevale di San Giuseppe Vesuviano è caratterizzato dalle sfilate di carri allegorici e da eventi musicali, un’occasione imperdibile per tutta la famiglia.

9. Carnevale di Saviano

•Date: 23 febbraio (presentazione dei carri), 2 e 4 marzo 2025 (sfilate)

•Luogo: Saviano, provincia di Napoli

•Descrizione: Il Carnevale di Saviano è uno degli eventi più attesi nell’area vesuviana, con sfilate di carri allegorici, gruppi di figuranti mascherati e bande musicali che rendono l’atmosfera ancora più festosa.

10. Carnevale di Sorrento

•Date: 23 febbraio – 4 marzo 2025

•Luogo: Sorrento, provincia di Napoli

•Descrizione: Sorrento celebra il Carnevale con sfilate di carri allegorici, eventi musicali e spettacoli teatrali, offrendo un’atmosfera vivace e coinvolgente che piacerà a grandi e piccoli.

11. Carnevale di Striano

•Date: 1 – 4 marzo 2025

•Luogo: Striano, provincia di Napoli

•Descrizione: Il Carnevale di Striano è una delle celebrazioni più amate della provincia, con sfilate di carri allegorici, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Una vera e propria festa che porta in strada l’allegria della tradizione carnevalesca.

12. Carnevale di Terzigno

•Date: 2 e 4 marzo 2025

•Luogo: Terzigno, provincia di Napoli

•Descrizione: Un evento che riunisce la comunità di Terzigno con sfilate di carri allegorici, eventi musicali e giochi per bambini, creando una giornata di festa per tutte le età.

13. Carnevale di Napoli

•Date: 28 febbraio – 4 marzo 2025

•Luogo: Piazza Mercato, Napoli

•Descrizione: Il Carnevale di Napoli 2025 si svolgerà in Piazza Mercato con la terza edizione di “Sottencoppa – Carnevale sonico napoletano”. L’evento include concerti, laboratori e performance artistiche, rendendo la piazza un punto di incontro tra musica, colori e tradizione. La domenica, 2 marzo, sarà dedicata ai bambini con il “Carnevale di Masaniello”, una serie di attività e sfilate ispirate alla figura storica di Masaniello.