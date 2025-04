Baronissi, la comunità si riunisce per la Via Crucis Vivente: stasera ad Acquamela la rievocazione della Passione

Torna questa sera, sabato 12 aprile, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Baronissi: alle ore 20:00 prenderà il via ad Acquamela la Via Crucis Vivente, organizzata dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo. La rappresentazione partirà dal sagrato della Chiesa di San Domenico e si snoderà lungo le strade di Aiello e Acquamela, trasformando il centro cittadino in un suggestivo scenario di fede e raccoglimento.

L’evento, ormai diventato una tradizione radicata nel cuore dei fedeli, vedrà la partecipazione di numerosi figuranti e volontari impegnati a rievocare, tappa dopo tappa, la Passione di Cristo. Un momento di profonda spiritualità che unisce generazioni diverse e coinvolge l’intera cittadinanza in un’esperienza intensa e condivisa.

Il Comune di Baronissi, che ha sostenuto l’iniziativa, invita tutti i cittadini a partecipare e a vivere questa serata speciale come occasione di riflessione e condivisione. Un evento che non è solo manifestazione religiosa, ma anche testimonianza viva di appartenenza, identità e tradizione del territorio.