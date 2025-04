“Amare il mare”: domenica 13 aprile una giornata di volontariato per riqualificare la spiaggia del Cavaliere e le Terme Ginnasio

Torre del Greco: Una mattinata dedicata all’ambiente, alla bellezza del territorio e al senso civico. Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 9:00, si terrà “Amare il mare”, iniziativa aperta a tutti i cittadini e promossa per riqualificare la spiaggia del Cavaliere e l’area delle Terme Ginnasio, due luoghi simbolo che meritano nuova cura e attenzione.

Il punto di ritrovo per i partecipanti è fissato presso piazzale Ferrovia, a ridosso della stazione delle Ferrovie dello Stato. Da lì partirà la giornata di interventi ambientali, che vedrà impegnati volontari, associazioni e semplici cittadini pronti a dare un contributo concreto per restituire decoro e pulizia a una delle aree costiere più suggestive del territorio.

L’iniziativa non è soltanto un’occasione per ripulire, ma anche un invito a riflettere sull’importanza della tutela del patrimonio naturale e sull’urgenza di azioni collettive per contrastare l’abbandono e il degrado. Una giornata all’insegna del rispetto del mare e della comunità, in cui ognuno può fare la propria parte per costruire un futuro più sostenibile.