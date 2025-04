Sergio Costa verso le Regionali 2025: “Servono programmi condivisi, non ambizioni personali”

Sergio Costa, vicepresidente della Camera ed ex ministro dell’Ambiente, non esclude una candidatura alle Regionali 2025 in Campania, ma chiarisce: “Non è una questione di volersi candidare, ma di essere scelti per portare avanti un programma serio”.

A margine di un convegno sulla Terra dei Fuochi, Costa ha ribadito la necessità di costruire un progetto politico condiviso, incentrato su temi chiave come sanità, scuola, ambiente, sicurezza e coesione sociale, con il coinvolgimento di tutte le forze, progressiste e moderate.

L’ex ministro ha anche sottolineato il rispetto dovuto all’attuale presidente De Luca, dichiarando: “Ha una storia politica importante, va ascoltato e coinvolto”.

Il Movimento 5 Stelle si prepara così a giocare un ruolo centrale nel futuro assetto del centrosinistra campano.