Avellino Basket regola Orzinuovi e vola in classifica

Non una partita semplice per l’Avellino Basket contro una Orzi Nuovi arrivata al PalaDelMauro con il desiderio di interrompere la serie negative di partite. I biancoverdi, privi di capitan Armando Verazzo, hanno faticato in avvio di partita contro la compagine di Ciani trascinata da Williams e dal neo arrivato Simmons, ma alla fine hanno saputo imporsi 89-78. Gli irpini sono stati bravi a riaccendere il motore nel corso del secondo periodo di gioco , con un parziale di 28 – 18 il primo tempo si è chiuso avanti 44-42. Ottima prestazione di Jurkatamm, Mussini autore di 20 punti. “Siamo contenti per il risultato – commenta coach Crotti – il break importante nel secondo quarto, ora dobbiamo tenerci stretto il risultato, ma dobbiamo crescere”.

LA CRONACA

L’approccio del Gruppo Marscio Orzi Basket è stato sorprendente. Pronti via 7-0 di parziale a favore della compagine di lombarda, che è sembrata avere inizialmente maggiore energia. Avellino Basket ha avuto difficoltà nel trovare la strada del canestro, i falli, poi, hanno totlo subito dalla gara Matias Bortolin. Così coach Crotti ha dovuto riadattare la squadra. Avellino non riesce a trovare continuità ed il primo periodo termina con la tripla di Simmons ed il + 9 (16-24) Orzinuovi.

Il secondo periodo è ancora Orzinuovi a suonare le danze. Avellino accende la spina e con Maglietti, Mussini e Chinellato reintra sul – 1 (28-29). Orzinuovi replica con un parziale di 5-0, ma stavolta l’Avellino Basket è sul pezzo e risponde colpo sul colpo e con un parziale di 9-0 si porta a condurre 37-36. GLi irpini riescono andare al riposo sul punteggio di 44-42.

Nel terzo periodo l’Avellino Basket riprende a giocare la sua pallacanestro provando a dare la scossa alla partita. Nel match si iscrive e pieno titolo anche Federico Mussini, autore di 13 punti nel terzo periodo. Gli irpini raggiungono prima il più 10 (54-44), per poi allungare ulterioramente toccando il 66-49. Partita che è totalmente nelle mani di Avellino, gli ospiti provano un sussulto e si riportano sul -11 (75-64).

L’ultimo periodo Avellino Basket ha un momento di esitazione, Orzinuovi ne approfitta e con un parziale di 8-0 riapre la contesa. Avellino replica e risponde con un parziale di 10-0 (85-74) con un tiro da tre punti di Lewis. Il match terminerà con il punteggio di 89-79 per gli irpini.

Avellino Basket – Gruppo Mascio Orzinuovi 89-78 (16-24, 28-18, 31-22, 14-14)

Avellino Basket: Federico Mussini 20 (2/5, 3/8), Marcellus Earlington 19 (4/5, 3/5), Jaren Lewis 16 (5/11, 1/3), Mikk Jurkatamm 15 (4/5, 2/3), Riccardo Chinellato 8 (3/3, 0/0), Matias Bortolin 4 (2/7, 0/0), Aleksa Nikolic 4 (2/2, 0/0), Lucas Maglietti 3 (0/0, 1/2), Antonino Sabatino 0 (0/0, 0/1), Luca Codeluppi 0 (0/0, 0/0), Riccardo aldo Perfigli 0 (0/0, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Matias Bortolin 10) – Assist: 15 (Jaren Lewis 6)

Gruppo Mascio Orzinuovi: Gerel david Simmons 18 (4/9, 3/5), Jarvis Williams 17 (7/13, 1/3), Samuele Moretti 12 (3/6, 1/1), Tommaso Guariglia 10 (1/5, 2/2), Stefano Bossi 9 (2/7, 1/6), Alessandro Bertini 5 (1/3, 1/2), Andrea Loro 5 (1/1, 0/2), Matteo Bogliardi 2 (1/2, 0/1), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/1), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 – Rimbalzi: 31 10 + 21 (Jarvis Williams 7) – Assist: 9 (Alessandro Bertini 3)