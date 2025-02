AVELLINO CELEBRA LA GIORNATA DEL RICORDO: UN EVENTO PER ONORARE LE VITTIME DELLE FOIBE E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA

Il 10 febbraio 2025, in occasione della Giornata del Ricordo, il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale ha organizzato un evento informativo presso Piazzetta Biagio Agnes ad Avellino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di commemorare le vittime delle foibe, l’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra, e di riflettere sulla complessa vicenda del confine orientale.

Ines Fruncillo, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha dichiarato:“Riteniamo doveroso commemorare le vittime e ricordare coloro che hanno perso la vita durante queste tragiche vicende. La Giornata del Ricordo rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità e promuovere un dialogo che approfondisca questa parte importante della nostra storia nazionale.”

L’evento mira a offrire un contesto storico dettagliato per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a queste tragedie e per onorare le vittime. Sarà un luogo di incontro e di riflessione, rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire questo capitolo della storia italiana.

Il programma prevede interventi informativi e momenti di condivisione volti a sensibilizzare le nuove generazioni, trasmettendo la memoria storica come dovere civile e morale.

In linea con le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organizzazione ha inoltrato formale richiesta al Sindaco di Avellino, Laura Nargi, e al Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, affinché venga predisposta l’esposizione della bandiera italiana ed europea a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e l’illuminazione tricolore degli edifici comunali e provinciali per la sera del 10 febbraio.

“Ricordare è un dovere civile e morale – ha aggiunto Fruncillo – per non dimenticare e per trasmettere alle future generazioni un pezzo di storia che ha contribuito a costruire l’identità nazionale. Solo con una memoria condivisa possiamo rendere la nostra società più consapevole e unita.”

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per mantenere vivo il ricordo di queste vicende storiche, riaffermando il valore della memoria e dell’identità nazionale.