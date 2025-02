Baiano, Marcia della Pace: un cammino di riflessione e speranza (foto inviate dall’Azione Cattolica di Quadrelle).

Baiano ha ospitato con grande partecipazione la Marcia della Pace organizzata dalle Azioni Cattoliche mandamentali, un evento che ha coinvolto giovani e giovanissimi in un percorso di riflessione e condivisione sui valori della pace e della solidarietà.

La manifestazione, che ha seguito un itinerario prestabilito, ha previsto diverse tappe di riflessione curate dai gruppi giovani e giovanissimi dell’Azione Cattolica. Ogni sosta ha offerto un momento di profonda introspezione e dialogo, affrontando temi di grande rilevanza sociale ed educativa.

Uno dei momenti più toccanti è stato la lettura di una poesia sul bullismo, scritta dai bambini di tutti i paesi partecipanti, un messaggio forte e sincero per sensibilizzare alla lotta contro ogni forma di prevaricazione e sopruso. La marcia ha poi dedicato un significativo tributo alle vittime della violenza femminile, unendosi in un commosso ricordo per tutte le donne che hanno subito ingiustizie e sofferenze.

Preghiere e canti hanno accompagnato il cammino dei partecipanti, creando un’atmosfera di unione e condivisione che ha reso ancora più intenso il significato dell’iniziativa. Il percorso si è concluso con una solenne celebrazione in chiesa, presieduta da Don Fiorelmo, che ha invitato tutti i presenti a portare nel quotidiano i valori della pace e della fratellanza.

“La pace è…” è stato lo slogan scelto per questa edizione della Marcia della Pace, un invito a riflettere su cosa significhi realmente costruire un mondo migliore, partendo dai piccoli gesti quotidiani di amore e rispetto verso il prossimo.

L’evento ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti i partecipanti, confermando l’importanza di momenti di aggregazione e confronto per costruire una società più giusta e pacifica.

(Andrea Salvatore Guerriero)