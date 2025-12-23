Avella, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede della Pro Loco Clanio 2006.

Cultura, tradizioni e musica al centro dell’evento del 26 dicembre

Avella – È tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede della Pro Loco Clanio 2006, in programma venerdì 26 dicembre, un appuntamento molto atteso che si preannuncia come un momento di grande partecipazione e condivisione per l’intera comunità avellana.

La cerimonia avrà inizio alle ore 18.00 con il tradizionale taglio del nastro, che sancirà l’apertura ufficiale della nuova sede, destinata a diventare un punto di riferimento per la promozione culturale, turistica e sociale del territorio.

A seguire è previsto un dibattito culturale dedicato al valore del territorio e delle tradizioni popolari, durante il quale saranno presentati i membri della Pro Loco e illustrate le modalità di adesione e le nuove iscrizioni, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini nelle attività associative.

Nel corso della serata verrà presentato anche il progetto natalizio

“Mood Tarantella – Natale è Famiglia”, un’iniziativa pensata per riscoprire la tarantella come patrimonio identitario e strumento di unione tra generazioni.

L’inaugurazione si concluderà con un brindisi comunitario e un concerto gratuito del Maestro Luis De Gennaro, che regalerà al pubblico un momento di musica e festa, rendendo l’evento un vero e proprio incontro di comunità.

La nuova sede della Pro Loco Clanio 2006 nasce con l’obiettivo di diventare un luogo di riferimento per la cultura locale, la valorizzazione delle tradizioni e la promozione del territorio, aprendo una nuova fase di impegno e progettualità per Avella.

Una serata che promette di unire storia, identità e futuro

.