DOMICELLA. Paura in via Marini Boschetto: albero crolla sulla carreggiata, evitata la tragedia

DOMICELLA – Attimi di forte apprensione nella serata di oggi in via Marini Boschetto, dove un albero ad alto fusto è improvvisamente crollato al centro della carreggiata, tranciando anche un palo della corrente elettrica. Solo una fortunata coincidenza ha evitato conseguenze drammatiche: al momento del crollo, infatti, non transitavano veicoli né pedoni.

Se l’episodio fosse avvenuto pochi minuti prima o dopo, il bilancio avrebbe potuto essere ben più grave. La strada è infatti abitualmente molto trafficata, e in quel punto avrebbero potuto trovarsi automobilisti, motociclisti o anche semplici passanti.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sulla recente ordinanza comunale che disciplina la potatura e il taglio degli alberi in prossimità delle strade, emanata per tutelare la sicurezza pubblica e il decoro urbano. Un provvedimento che, nelle scorse settimane, aveva suscitato anche alcune critiche ma che oggi appare quanto mai necessario alla luce di quanto accaduto.

Fondamentale l’intervento del concittadino Fiore Lauri che, con grande senso civico e disponibilità, è giunto rapidamente sul posto con la propria ruspa, consentendo di liberare la carreggiata e mettere in sicurezza la strada in pochi minuti, permettendo così il ripristino della viabilità.

L’amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che stanno collaborando al rispetto delle nuove disposizioni e ha rinnovato l’invito alla massima attenzione e responsabilità, ricordando come la prevenzione resti l’arma più efficace per evitare tragedie e proteggere l’incolumità dell’intera comunità.

Un episodio che si è concluso senza feriti ma che rappresenta un chiaro campanello d’allarme per la sicurezza del territorio.