Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 23 dicembre 2025

L’estrazione di martedì 23 dicembre 2025 ha regalato nuovi numeri fortunati agli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni vincenti, dei numeri speciali e dei principali ritardatari in vista della prossima estrazione.

Numeri vincenti del Lotto – Estrazione del 23 dicembre 2025

• Bari: 57 – 90 – 22 – 43 – 26

• Cagliari: 62 – 22 – 2 – 11 – 18

• Firenze: 18 – 56 – 1 – 68 – 9

• Genova: 25 – 79 – 48 – 88 – 17

• Milano: 49 – 10 – 56 – 83 – 1

• Napoli: 9 – 63 – 67 – 7 – 50

• Palermo: 10 – 82 – 42 – 78 – 9

• Roma: 29 – 12 – 73 – 74 – 62

• Torino: 32 – 9 – 43 – 6 – 38

• Venezia: 45 – 63 – 67 – 58 – 56

• Nazionale: 43 – 51 – 74 – 32 – 1

10eLotto: combinazione fortunata del 23 dicembre

La serie dei 20 numeri estratti al 10eLotto è la seguente:

1 – 2 – 9 – 10 – 12 – 18 – 22 – 25 – 29 – 32 – 45 – 48 – 49 – 56 – 57 – 62 – 63 – 79 – 82 – 90

• Numero Oro: 57

• Doppio Oro: 57 – 90

• Numeri Extra: 6 – 7 – 11 – 17 – 26 – 42 – 43 – 58 – 67 – 68 – 73 – 74 – 78 – 83 – 88

Superenalotto: la combinazione vincente

Per il Superenalotto del 23 dicembre 2025 sono stati estratti i seguenti numeri:

• Combinazione vincente: 80 – 34 – 16 – 24 – 22 – 18

• Numero Jolly: 62

• Numero Superstar: 53

Il Jackpot in palio per questa estrazione ammontava a 96.000.000 di euro, mentre per la prossima estrazione salirà a 96.800.000 di euro.

Numeri ritardatari del Lotto

Ritardatari assoluti

• Firenze: 42 (assente da 139 estrazioni)

• Nazionale: 59 (128)

• Bari: 20 (108), 46 (102)

• Venezia: 71 (97)

• Genova: 73 (95)

• Torino: 88 (91), 89 (90), 57 (82)

• Cagliari: 19 (90)

I 3 numeri più ritardatari per ruota

• Bari: 20 (108) – 46 (102) – 56 (67)

• Cagliari: 19 (90) – 55 (82) – 40 (67)

• Firenze: 42 (139) – 65, 63 (75) – 16 (62)

• Genova: 73 (95) – 52 (81) – 30 (73)

• Milano: 73 (71) – 50 (68) – 44 (62)

• Napoli: 3 (56) – 32 (55) – 31 (49)

• Palermo: 36 (63) – 52 (58) – 21 (53)

• Roma: 6 (76) – 26 (64) – 64 (58)

• Torino: 88 (91) – 89 (90) – 57 (82)

• Venezia: 71 (97) – 12 (66) – 83 (60)

• Nazionale: 59 (128) – 6 (82) – 37 (71)

Superenalotto: numeri più in ritardo

In vista della prossima estrazione, i numeri maggiormente ritardatari del Superenalotto sono:

57 (72 estrazioni) – 34 (61) – 6 (53) – 27 (50) – 49 (44)