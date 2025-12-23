Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 23 dicembre 2025

L’estrazione di martedì 23 dicembre 2025 ha regalato nuovi numeri fortunati agli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Di seguito il riepilogo completo delle combinazioni vincenti, dei numeri speciali e dei principali ritardatari in vista della prossima estrazione.
Numeri vincenti del Lotto – Estrazione del 23 dicembre 2025
• Bari: 57 – 90 – 22 – 43 – 26
• Cagliari: 62 – 22 – 2 – 11 – 18
• Firenze: 18 – 56 – 1 – 68 – 9
• Genova: 25 – 79 – 48 – 88 – 17
• Milano: 49 – 10 – 56 – 83 – 1
• Napoli: 9 – 63 – 67 – 7 – 50
• Palermo: 10 – 82 – 42 – 78 – 9
• Roma: 29 – 12 – 73 – 74 – 62
• Torino: 32 – 9 – 43 – 6 – 38
• Venezia: 45 – 63 – 67 – 58 – 56
• Nazionale: 43 – 51 – 74 – 32 – 1
10eLotto: combinazione fortunata del 23 dicembre
La serie dei 20 numeri estratti al 10eLotto è la seguente:
1 – 2 – 9 – 10 – 12 – 18 – 22 – 25 – 29 – 32 – 45 – 48 – 49 – 56 – 57 – 62 – 63 – 79 – 82 – 90
• Numero Oro: 57
• Doppio Oro: 57 – 90
• Numeri Extra: 6 – 7 – 11 – 17 – 26 – 42 – 43 – 58 – 67 – 68 – 73 – 74 – 78 – 83 – 88
Superenalotto: la combinazione vincente
Per il Superenalotto del 23 dicembre 2025 sono stati estratti i seguenti numeri:
• Combinazione vincente: 80 – 34 – 16 – 24 – 22 – 18
• Numero Jolly: 62
• Numero Superstar: 53
Il Jackpot in palio per questa estrazione ammontava a 96.000.000 di euro, mentre per la prossima estrazione salirà a 96.800.000 di euro.
Numeri ritardatari del Lotto
Ritardatari assoluti
• Firenze: 42 (assente da 139 estrazioni)
• Nazionale: 59 (128)
• Bari: 20 (108), 46 (102)
• Venezia: 71 (97)
• Genova: 73 (95)
• Torino: 88 (91), 89 (90), 57 (82)
• Cagliari: 19 (90)
I 3 numeri più ritardatari per ruota
• Bari: 20 (108) – 46 (102) – 56 (67)
• Cagliari: 19 (90) – 55 (82) – 40 (67)
• Firenze: 42 (139) – 65, 63 (75) – 16 (62)
• Genova: 73 (95) – 52 (81) – 30 (73)
• Milano: 73 (71) – 50 (68) – 44 (62)
• Napoli: 3 (56) – 32 (55) – 31 (49)
• Palermo: 36 (63) – 52 (58) – 21 (53)
• Roma: 6 (76) – 26 (64) – 64 (58)
• Torino: 88 (91) – 89 (90) – 57 (82)
• Venezia: 71 (97) – 12 (66) – 83 (60)
• Nazionale: 59 (128) – 6 (82) – 37 (71)
Superenalotto: numeri più in ritardo
In vista della prossima estrazione, i numeri maggiormente ritardatari del Superenalotto sono:
57 (72 estrazioni) – 34 (61) – 6 (53) – 27 (50) – 49 (44)