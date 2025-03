Avella all’avanguardia: nasce la scuola per cani e arriva il Mondiale A.T.P. Dog

Avella si conferma un paese all’avanguardia nel benessere e nella gestione degli animali domestici. Dopo aver realizzato aree attrezzate per cani, la cittadina irpina segna un altro importante passo in avanti con l’apertura di una **scuola per cani**, una delle prime in Irpinia.

La struttura non si limiterà solo all’addestramento, ma offrirà anche **percorsi di Pet Therapy** e programmi di educazione per i proprietari, puntando a una corretta gestione degli amici a quattro zampe. L’iniziativa arriva in un periodo in cui il tema della sicurezza e della responsabilità nella cura dei cani è particolarmente sentito, a causa di recenti episodi drammatici verificatisi in Italia.

L’obiettivo della scuola è chiaro: **contrastare la cattiva gestione dei cani** e ridurre i rischi di aggressioni, attraverso un’educazione mirata sia per gli animali che per i loro padroni.

Avella ospiterà il Mondiale A.T.P. Dog

Ma le novità per gli amanti dei cani non finiscono qui. A breve, Avella sarà il palcoscenico di un evento di risonanza internazionale: il **Mondiale A.T.P. Dog**. La manifestazione vedrà la partecipazione di esperti giudici internazionali, pronti a valutare i migliori esemplari provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni europee.

Un’occasione unica per ammirare da vicino **le razze più prestigiose**, assistere a esibizioni di alto livello e approfondire la cultura cinofila. Un evento che darà lustro alla cittadina e confermerà il suo ruolo di punto di riferimento nel settore della cinofilia.

Con queste iniziative, Avella si distingue come un modello virtuoso, capace di coniugare innovazione e attenzione verso il mondo animale, offrendo servizi di qualità e promuovendo una convivenza armoniosa tra uomo e cane.