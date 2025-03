Forino (Av): Apoteosi Carnevale Forinese – Petrurese 2025. La Città dei Sette Colli si trasforma in una” Bomboneira” di Balli , Carri , Canti e Colori

Successo dove essere e successo è stato . Dobbiamo dirla tutta, il Carnevale Forinese – Petrurese 2025 si è davvero trasformato in Apoteosi, superando la già grandiosa perfomance dello scorso anno in un accorso di pubblico fantastico giunto anche da paesidi viciniori che hanno trasformato la cittadina irpina in una piccola Viareggio. E Forino nel suo modo, si veste di festa e di spettacolo condito di invidiabili carri allegorici , balli , coriandoli, bambini , adolescenti e piccini i quali ognuno, a loro modo hanno arricchito l’ inizio di una kermesse la quale avrà ripetizione martedì 4 Marzo a Petruro , a Contrada sabato 8 marzo ed infine a Celzi Domenica 9 . Intanto ci godiamo questo bel vedere di oggi , in una festa che davvero mette tutti d’ accordo , riesce per magia a mettere insieme ognuno , ogni cosa donando quel pizzico di spensieratezza, di euforia , di allegria , di unione sociale. Tutto si è svolto con la massima organizzazione portata avanti fin dalle prime ore del pomeriggio dal Comando locale della Polizia Municipale e della Protezione Civile a cui vanno i dovuti ringraziamenti.Tutto ben riuscito nella dovuta compostezza e nella buona organizzazione. Sorprendenti i carri allegorici, spettacolari i vari gruppi di ballo che hanno animato il passaggio degli stessi .Cosa dire, Chapeau a tutti e soprattutto alle Associazioni Culturali territoriali tra queste il Forino Beach , il Gruppo Folk Ball’ O Ntreccio, i Lupetti Petruresi , È Fest’ Arret ‘ O ‘ Vic Re Monache, la Max e Very Dance , la Professional Dance , la Libertas Forino, ed il Club Lupi Forino , il Comune di Forino e tutti sponsor tecnici che si sono prodigati per questo Fantastico e Sensazionale Carnevale Forinese – Petrurese 2025. Daniele Biondi