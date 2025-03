Il presidente campano del M.I.D. Giovanni Esposito in maschera in segno di protesta in occasione della sfilata della Zeza di Carnevale.

Anche il Presidente campano del M.I.D. Giovanni Esposito questa mattina in maschera, tra le strade cittadine di Avellino in occasione della sfilata delle Zeze di Carnevale, per protestare contro il vuoto e il silenzio istituzionale della politica e delle istituzioni ad ogni rilievo mascherate tutto l’anno dinanzi alle violazioni dei Diritti delle Persone con Disabilità, mentre il M.I.D. tra le realtà di spicco più rappresentative in campo locale e nazionale verso la lotta al riconoscimento di quei diritti dimenticati a viso aperto sul territorio e sempre al fianco dei cittadini più vulnerabili della popolazione.

Attraverso questa iniziativa, pacifica ma allo stesso tempo di protesta, è forte il messaggio che si è voluto lanciare ovvero quello di far rete tutti insieme quando vi è la necessità di rendere più inclusive e accessibili le nostre comunità ai più deboli, nessuno deve sentirsi escluso o emarginato.