Approvato “MuoviAMOci”: un nuovo servizio di trasporto sociale per le persone con disabilità a Parolise

Approvato il progetto “MuoviAMOci” presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus Effatà Apriti in partenariato con il M.I.D., l’Associazione Minieroi APS di Aiello del Sabato e il Comune di Parolise.

È stato finalmente approvato dalla Fondazione Prosolidar – EnteFilantropico ETS con sede in Roma il progetto “MuoviAMOci” presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus Effatà Apriti in partenariato e in collaborazione con il M.I.D.Movimento Itaiano Disabili coordinato da Giovanni Esposito, l’Associazione Minieroi APS di Aiello del Sabato e il Comune di Parolise, finanziato per un importo complessivo pari ad € 39.477,00 e destinato all’acquisto di un pulmino da utilizzare per l’attivazione di un servizio di trasporto sociale dedicato agli utenti del Centro Polifunzionale “Il Tulipano” di Parolise e, in generale, a favore delle persone disabili che ne faranno richiesta, ovviamente agli iscritti alle associazioni e enti in partenariato.

L’iniziativa è finalizzata a garantire maggiore accessibilità e continuità terapeutica, riducendo le difficoltà logistiche che spesso ostacolano la partecipazione regolare alle attività riabilitative ed educative.

Il Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regionale della Campania si occuperà nell’ambito di questo progetto pilota che sta per partire di individuare le persone che realmente necessitano di spostamenti per visite e terapie e che potranno beneficiare del servizio di trasporto, tale servizio sarà a disposizione gratuitamente in via sperimentale per la prima durata di sei mesi dall’arrivo del pulmino.