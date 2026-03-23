Contrada ( Av): Tutto pronto per festeggiamenti di Maria SS. di Monserrato. I famosi ” Ditelo Voi ” tra gli artisti che allieteranno gli eventi ludici

In Provincia di Avellino si vanno pian piano definendo i programmi riguardanti le varie feste cittadine, ludiche, civili e religiose.

Anche a Contrada, dove da alcuni anni opera l’Associazione Maria SS. di Monserrato e San Michele Arcangelo, si è già provveduto a enunciare il programma relativo alla prima festa religioso-civile dell’anno 2026, ovvero quella di Maria SS. di Monserrato nel rione Ospedale, che avrà solenni festeggiamenti dal 10 al 13 aprile.

Un programma molto interessante quello stilato dagli organizzatori, articolato con un buon palinsesto, dove tra l’altro spiccano i famosissimi “Ditelo Voi” e i “Three of The Pop” il giorno 11 aprile.

Andiamo con ordine.

Venerdì 10 si inizierà alle ore 17:30 con i giochi tradizionali per adulti e ragazzi, per continuare alle ore 20:30 con lo show della scuola di ballo Max e Very Dance e, alle ore 21:30, con balli di gruppo e animazione con DJ Marmy.

Sabato 11 aprile il piatto forte, con lo spettacolo comico alle ore 21:00 dei famosissimi “Ditelo Voi” e lo show musicale del gruppo “Three of The Pop”.

Domenica 12 aprile sarà la volta della solenne processione tra le strade di Contrada e del rione Ospedale della sacra immagine di Maria SS. di Monserrato.

Infine, lunedì 13 i festeggiamenti si concluderanno con il pellegrinaggio della Madonna in località Serrone.

Daniele Biondi