Referendum Giustizia, nell’area nolana trionfa il “No”: bocciatura netta in tutti i comuni

È un risultato chiaro, compatto e senza eccezioni quello che emerge dall’area nolana sul referendum relativo alle norme sull’ordinamento giurisdizionale: in tutti i comuni analizzati prevale il “No”, spesso con percentuali molto ampie.

Da Nola ai centri dell’hinterland, il voto restituisce un orientamento uniforme, con il “No” stabilmente sopra il 60% e punte che sfiorano o superano il 70%.

Nola: No oltre il 61%

Nel comune capofila, Nola, il “No” si impone con il 61,52% (8.631 voti), contro il 38,48% dei “Sì” (5.399).

Affluenza al 52,19% su 27.081 elettori, dato tra i più significativi dell’area.

Percentuali alte in tutto il territorio

Il dato si conferma in maniera omogenea nei comuni limitrofi:

Tufino : No al 66,46%

: No al Comiziano : No al 70,11% (tra i più alti)

: No al (tra i più alti) Roccarainola : No al 67,80%

: No al Cicciano : No al 65,25%

: No al Camposano : No al 66,95%

: No al Cimitile : No al 67,67%

: No al Casamarciano : No al 64,54%

: No al Visciano : No al 67,93%

: No al San Vitaliano : No al 68,22%

: No al Saviano : No al 63,49%

: No al San Paolo Bel Sito: No al 62,27%

In nessun comune il “Sì” riesce ad avvicinarsi alla maggioranza, fermandosi ovunque ben al di sotto del 40%.

Affluenza tra il 46% e il 58%

La partecipazione si mantiene su livelli medi, con affluenze che oscillano tra il 46% e il 58%. Tra i dati più alti:

San Paolo Bel Sito : 58,52%

: 58,52% Comiziano : 55,97%

: 55,97% San Vitaliano: 54,93%

Numeri che indicano una partecipazione discreta e abbastanza omogenea sul territorio.

Un territorio compatto

A differenza di altre aree dove il voto si è mostrato più frammentato, l’area nolana esprime una linea chiara e condivisa: il referendum sulla giustizia viene nettamente respinto.

La forza del “No” non è solo nella vittoria, ma nella sua diffusione capillare: ogni comune, dal più grande al più piccolo, contribuisce a un risultato che non lascia spazio a interpretazioni.

Il significato del voto

Il dato politico che emerge è quello di una bocciatura ampia e trasversale del quesito referendario. L’elettorato nolano si è espresso in modo deciso, confermando un orientamento omogeneo su tutto il territorio.

Un risultato che rafforza il peso dell’area nel quadro complessivo e che restituisce l’immagine di una comunità compatta nelle sue scelte.

Nel Nolano, il messaggio delle urne è inequivocabile: vince il “No”, e lo fa ovunque.