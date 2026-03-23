Referendum Giustizia, nell’area nolana trionfa il “No”: bocciatura netta in tutti i comuni

È un risultato chiaro, compatto e senza eccezioni quello che emerge dall’area nolana sul referendum relativo alle norme sull’ordinamento giurisdizionale: in tutti i comuni analizzati prevale il “No”, spesso con percentuali molto ampie.
Da Nola ai centri dell’hinterland, il voto restituisce un orientamento uniforme, con il “No” stabilmente sopra il 60% e punte che sfiorano o superano il 70%.
Nola: No oltre il 61%
Nel comune capofila, Nola, il “No” si impone con il 61,52% (8.631 voti), contro il 38,48% dei “Sì” (5.399).
Affluenza al 52,19% su 27.081 elettori, dato tra i più significativi dell’area.
Percentuali alte in tutto il territorio
Il dato si conferma in maniera omogenea nei comuni limitrofi:
- Tufino: No al 66,46%
- Comiziano: No al 70,11% (tra i più alti)
- Roccarainola: No al 67,80%
- Cicciano: No al 65,25%
- Camposano: No al 66,95%
- Cimitile: No al 67,67%
- Casamarciano: No al 64,54%
- Visciano: No al 67,93%
- San Vitaliano: No al 68,22%
- Saviano: No al 63,49%
- San Paolo Bel Sito: No al 62,27%
In nessun comune il “Sì” riesce ad avvicinarsi alla maggioranza, fermandosi ovunque ben al di sotto del 40%.
Affluenza tra il 46% e il 58%
La partecipazione si mantiene su livelli medi, con affluenze che oscillano tra il 46% e il 58%. Tra i dati più alti:
- San Paolo Bel Sito: 58,52%
- Comiziano: 55,97%
- San Vitaliano: 54,93%
Numeri che indicano una partecipazione discreta e abbastanza omogenea sul territorio.
Un territorio compatto
A differenza di altre aree dove il voto si è mostrato più frammentato, l’area nolana esprime una linea chiara e condivisa: il referendum sulla giustizia viene nettamente respinto.
La forza del “No” non è solo nella vittoria, ma nella sua diffusione capillare: ogni comune, dal più grande al più piccolo, contribuisce a un risultato che non lascia spazio a interpretazioni.
Il significato del voto
Il dato politico che emerge è quello di una bocciatura ampia e trasversale del quesito referendario. L’elettorato nolano si è espresso in modo deciso, confermando un orientamento omogeneo su tutto il territorio.
Un risultato che rafforza il peso dell’area nel quadro complessivo e che restituisce l’immagine di una comunità compatta nelle sue scelte.
Nel Nolano, il messaggio delle urne è inequivocabile: vince il “No”, e lo fa ovunque.