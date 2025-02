Altavilla Irpina capitale del Lagotto Romagnolo.

Ha riscontrato grande successo il raduno nazionale CIL (Club Italiano Lagotto) tenutosi ad Altavilla sabato 22 febbraio. La competizione cinofila è stata ospitata dalla Polisportiva Hellas presso il Centro Sportivo Comunale, già sede di numerose iniziative sociali e agonistiche. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Altavilla Irpina, ha visto confrontarsi numerosi esemplari di Lagotto Romagnolo, alla presenza della giudice di gara Sandra Piscedda e del Presidente CIL Paolo Alessandrini. Il lagotto, specie originaria del delta del Po, si presenta come un cane dotato di eccezionale olfatto, aspetto che lo rende straordinariamente adatto al ruolo di cercatore di tartufi per il quale è stato designato sin dall’antichità. Soddisfatto il sindaco di Altavilla Irpina dott. Mario Vanni: “Oggi la nostra comunità ha avuto il piacere di ospitare una splendida gara di lagotti romagnoli, i meravigliosi cani da tartufo, che hanno mostrato tutto il loro talento e la loro affinità con i nostri boschi. È stato un momento di grande partecipazione e passione per le nostre tradizioni e il nostro territorio. Domani proseguiremo con una giornata di lavoro dedicata alla ricerca sui nostri territori, accogliendo cacciatori e appassionati provenienti da tutta Italia. Un’importante occasione per valorizzare le nostre eccellenze e promuovere le ricchezze naturali di Altavilla Irpina”. (Andrea Squittieri)