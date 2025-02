Calcio Serie C, 28a giornata. L’Avellino vince a Caserta in rimonta, i gol di Cagnano ed Enrici

di Redazione sportiva

I lupi ottengono la seconda vittoria consecutiva, battuta la Casertana per 1-2 in rimonta grazie ai gol dei difensori Cagnano ed Enrici. Successo fondamentale per i ragazzi di Biancolino.

Avellino al “Pinto” con la stessa formazione che ha battuto il Crotone, eccetto Cancellotti, rientrante dalla squalifica, al posto di Todisco. Casertana col 4-3-3, in attacco Carretta, Vano e Bunino. Al 2′ apre le danze Panico con un tiro fuori misura. Il gioco si spezzetta ma al 14′ la Casertana ha una grossa occasione per passare in vantaggio, l’ex Vano appoggia per Bunino che, tutto solo, manda alto con una conclusione di piatto. Un solo giro di lancette e l’Avellino risponde con un fendente dalla distanza di Panico, a lato non di molto. Ancora Avellino, Lescano assiste Panico che ci prova ma la sfera viene deviata in corner. Intanto si fa male l’altro ex Llano, esce in lacrime e lo rimpiazza Heinz. Il primo giallo è per il falchetto Collodel che fa il paio con quello dell’altro centrocampista rossoblù Deli, travolto Sounas. Al 37′ fa un ottimo lavoro Cancellotti, suggerisce per Lescano che in equilibrio non ideale tira alto da ottima posizione. Sul ribaltamento di fronte Casertana in vantaggio, la rasoiata di Vano è micidiale. La dura legge del gol colpisce al minuto 38. L’Avellino non si fa intimidire e al 43′ pareggia, Cancellotti mette un bel traversone, la difesa rossoblù cerca di allontanare ma la sfera finisce sui piedi di Cagnano che non ci pensa due volte a bucare Zanellati con un gran tiro al volo. Si va negli spogliatoi con il risultato di 1-1.

L’Avellino riparte forte, ammonito Panico al 46′ e gol del vantaggio al 48′, Palmiero da calcio d’angolo indirizza per Enrici, il colpo di testa dell’ex Taranto trova la deviazione della difesa di casa e la traiettoria sorprende Zanellati. I ragazzi di Biancolino sono su di giri e Zanellati si deve opporre ad una conclusione di Sounas dopo una bella manovra. Insiste la squadra irpina, tentativo dalla distanza sopra la traversa di Patierno. Giallo pure per Palmiero che lascia il campo, gli dà il cambio Palumbo, mentre D’Ausilio sostituisce Panico. Pavanel invece butta nella mischia Proia e Eghaverevba per Deli e Carretta. Poi accentua la trazione anteriore con Balkayoko e Falasca. Una palla in area avellinese fa venire i brividi agli 800 tifosi biancoverdi giunti a Caserta. All’ 80′ e’ il momento di Rocca e Russo per Sounas e Patierno. Altro brivido per l’Avellino, gonfia il sacco la Casertana ma Vano è in fuorigioco. All’87’ un buco della Casertana favorisce i lupi, si butta De Cristofaro che opta per il dribbling al portiere e la favorevolissima azione sfuma. I falchetti devono recuperare e lasciano sguarnite zone del campo dove l’Avellino si inserisce con D’Ausilio, Zanellati evita il peggio. Cinque i minuti di recupero. Poi è Iannarilli a mettere una pezza sulla conclusione di Proia. Al 95′ gran parata di Zanellati su D’Ausilio che calcia a pochi metri dalla porta, servito da Russo. Finisce 1-2, la corsa dei lupi al primo posto prosegue spedita.