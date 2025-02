Mastella inaugura sede NdC ad Avellino: “Regionali? Ci saremo. Chi fa politica con gli odi esca di scena”

Avellino, 22 febbraio 2024 – “Abbiamo inaugurato stamane la sede di NdC ad Avellino. Iniziamo, verso il cruciale appuntamento alle Regionali, un percorso che parte dalla centralità delle aree interne che non sono la depandance, né il refugium di nessun’altra zona. Le aree interne e e la loro centralità sono base programmatica, nell’ambito di una alleanza intelligente tra Benevento e Avellino”, lo ha detto Clemente Mastella a margine del taglio del nastro della sede irpina di NdC. “Cosa faremo alle Regionali? Ci saremo. Con una nostra lista. Quanto alla diatriba De Luca sì, De Luca no, mi sembra priva di garbo istituzionale e scorretta. Del resto occorre attendere aprile e la pronuncia della Consulta, ma guerre puniche prima che Sagunto sia stata presa sono sgrammaticate”, ha proseguito Mastella. “Non esiste centrosinistra senza centro. Senza l’ala centrale si va a sbattere. Non c’è l’autosufficienza di un binomio Pd-5Stelle, senza la componente centrale. Noi ci siamo. Ma non accettiamo un dialogo tra sordi per cui alcuni vorrebbero i nostri consensi per la Regione per poi lasciarsi abbindolare da una ostilità sventata e miope sui territori. L’alleanza o è ovunque o non è. Si recuperino le lezioni dei maestri irpini De Mita e Mancino: si lavora per l’unità, scavallando le differenze. Chi fa politica con gli odi, non capisce di politica e se non è capace di fare sintesi, sarebbe meglio esca di scena”.