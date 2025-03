Alta Velocità Napoli-Bari: primi binari posati, il progetto entra nel vivo

La nuova linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità (AV/AC) Napoli-Bari segna un nuovo traguardo. Sono stati completati i primi lavori di posa dei binari sulla tratta Napoli-Cancello, un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’infrastruttura che rivoluzionerà la mobilità tra Campania e Puglia.

Uno degli interventi più complessi riguarda la galleria di Casalnuovo, il cui scavo ha già raggiunto il 60% del completamento. Per la sua realizzazione vengono utilizzate tecnologie avanzate, tra cui tecniche di scavo in atmosfera iperbarica, che consentono di lavorare in condizioni di sicurezza ottimali, accelerando il processo e migliorando la qualità dell’opera.

L’intero tracciato dei binari sarà completato entro l’estate, con l’attivazione della tratta prevista per i primi mesi del 2026. Una volta ultimata, la linea permetterà di coprire la distanza tra Napoli e Bari in sole 2 ore, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza rispetto agli attuali collegamenti ferroviari.

Un progetto strategico per il Sud

L’alta velocità Napoli-Bari rappresenta un’opportunità di sviluppo senza precedenti per il Mezzogiorno. Oltre a migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario, la nuova infrastruttura avrà un impatto significativo sul piano economico e sociale:

✅ Riduzione dei tempi di viaggio, favorendo gli spostamenti tra le due regioni.

✅ Maggiore competitività per le imprese, grazie a collegamenti più rapidi ed efficienti.

✅ Crescita del turismo e dell’economia locale, con nuove opportunità di investimento.

✅ Sostenibilità ambientale, incentivando il trasporto su ferro e riducendo le emissioni di CO₂.

La sfida dei prossimi mesi

Con i lavori in corso su più fronti, il focus ora è sul rispetto delle tempistiche. L’obiettivo è garantire che l’intera tratta venga completata senza intoppi, permettendo ai cittadini e alle imprese di usufruire di un’infrastruttura moderna ed efficiente nel più breve tempo possibile.

L’alta velocità Napoli-Bari non è solo un progetto ferroviario, ma un passo avanti cruciale per il futuro della mobilità nel Sud Italia, con benefici tangibili per milioni di persone.