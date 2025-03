Avellino-Benevento, cresce l’attesa per il derby: biglietteria presa d’assalto dai tifosi. Video

L’entusiasmo è alle stelle ad Avellino in vista del derby contro il Benevento, in programma domenica 29 marzo alle ore 19:30 allo stadio Partenio-Lombardi. La sfida, sempre molto sentita dalle due tifoserie, sta già facendo registrare un’autentica corsa al biglietto, con lunghe code ai botteghini e un’elevata richiesta online.

L’Avellino, reduce da un buon momento in campionato, punta a sfruttare il fattore campo e il calore dei propri tifosi per conquistare una vittoria fondamentale, sia per la classifica che per l’orgoglio. Dal canto suo, il Benevento arriva all’appuntamento con la voglia di ribaltare i pronostici e confermare la propria competitività.

L’atmosfera si preannuncia infuocata: il derby tra Avellino e Benevento è una delle rivalità più accese del calcio campano, capace di richiamare sempre un grande pubblico e di regalare emozioni dentro e fuori dal campo. Con il sold-out che sembra ormai solo una formalità, lo stadio Partenio si prepara ad essere una vera bolgia per una sfida che promette spettacolo.