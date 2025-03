Roccarainola si prepara al IV Memorial Ciclistico “Picoco-Ottaviano – De Gennaro”: una giornata di sport, cultura e territorio

Roccarainola (NA) si appresta ad accogliere il IV Memorial Ciclistico “Picoco, Ottaviano, De Gennaro”, in programma domenica 6 aprile 2025 con partenza alle ore 9:00 da Piazza San Giovanni. L’evento, che coniuga sport, cultura e promozione del territorio, vedrà la partecipazione di numerose associazioni, società sportive multidisciplinari e istituzioni locali.

Il Memorial rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio e sensibilizzare sulla prevenzione e il benessere attraverso la pratica sportiva. Tra le attività in programma:

✔ Cicloescursione nella Foresta Demaniale di Roccarainola, organizzata da Bikers on the Roads.

✔ Cicloescursione urbana nel centro storico di Roccarainola, con visita ai ruderi del Castello di Avella (AV), a cura della SS CAI Roccarainola.

✔ Visite guidate ai monumenti storici del paese, coordinate dalla Pro Loco.

✔ Pasta Party e giochi in piazza per i bambini, organizzati dall’Associazione Giovani di Sasso.

L’evento vedrà la partecipazione di diverse autorità locali e regionali, con la presenza di alte cariche dei Carabinieri e della Giunta Regionale della Campania. Un’occasione importante per sottolineare il valore della manifestazione e il sostegno delle istituzioni al mondo dello sport e della cultura.

Per chiunque voglia vivere una giornata all’insegna dello sport e della scoperta del territorio, l’appuntamento è fissato per il 6 aprile in Piazza San Giovanni e presso la sede del Comune di Roccarainola.

Per informazioni:

Clemente Scafuro – 3934343826

Massimo Parisi – 3290447269