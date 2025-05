Quadrelle celebra le mamme con “Mamma… che festa!”

Un’occasione speciale tra musica, fiori e dolcezze per rendere omaggio a tutte le mamme

L’Associazione Socio Culturale “Quadrelle” è lieta di presentare “Mamma… che festa!”, un evento dedicato alle mamme che si terrà domenica 11 maggio 2025 alle ore 18:30 in Via Roma a Quadrelle (AV).

La serata si preannuncia ricca di emozioni e divertimento, con la partecipazione speciale di DJ Maik, che animerà l’evento con un repertorio variegato che spazia dal liscio ai balli di gruppo, passando per la musica dance degli anni ’80 e ’90. Un’occasione perfetta per ballare, ridere e condividere momenti di gioia in compagnia.

Ma le sorprese non finiscono qui: una rosa sarà donata a tutte le mamme presenti, un gesto semplice ma carico di significato per onorare il loro ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi. Inoltre, durante la serata sarà possibile gustare la tradizionale “Ciambella della Mamma”, un dolce pensato appositamente per l’occasione.

L’iniziativa, promossa dal presidente dell’associazione Stefano Caruso, nasce con l’intento di celebrare la figura materna in un clima di festa e condivisione, valorizzando allo stesso tempo il senso di comunità e appartenenza del territorio.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, all’insegna della musica, del buonumore e dell’amore per le mamme.

(Andrea Salvatore Guerriero)