4 gol in 8 minuti: il Nola ribalta e batte il Montecalcio

Nola, 2 marzo 2025 – Allo Sporting Club di Nola è andata in scena una partita rocambolesca. L’impianto ha ospitato, a porte chiuse, la sfida tra il Nola 1925 e il Montecalcio. Mister Condemi ha dovuto fare a meno degli infortunati Mancini, Dell’Orfanello, Castagna e Longo, oltre agli acciaccati Biason e Varsi, inizialmente in panchina. Spazio a Papa e Acampora a centrocampo e al tandem d’attacco Liccardi-Lepre, con Vitolo spostato a destra in difesa.

Il Nola ha preso subito il controllo del gioco, cercando di gestire la palla con continuità nonostante il forte vento. Al minuto 8, il Montecalcio ha avuto la prima occasione: cross dalla destra e colpo di testa di Castaldo, che però è finito fuori. Il Nola ha risposto con Acampora, il cui tiro al volo è terminato alto.

Alla mezz’ora, Vitolo ha servito un ottimo pallone per Lepre, che ha tentato una rovesciata spettacolare, mandando però la sfera sulla rete superiore. Al 50′ doppia occasione per il Nola: Liccardi ha sfiorato il gol, ma un difensore avversario ha salvato sulla linea. Sulla prosecuzione dell’azione, Avolio ha sfiorato il palo con un tiro da fuori.

La svolta nel secondo tempo

Al 60′ è stato il Montecalcio a passare in vantaggio: dopo una respinta di Guadagno, Rosolino ha insaccato per l’1-0. Il Nola non si è arreso e ha reagito con decisione. Al 74′, Caccavallo ha impegnato il portiere avversario con un tiro deviato in corner. Al 78′, la punizione dal limite di Pepe ha trovato ancora pronto Castiglio, che ha deviato in angolo.

Il pareggio è arrivato all’81′: cross di Caccavallo e colpo di Pepe che, dopo una doppia battuta, ha battuto Castiglio. Due minuti dopo, al 83′, il Nola ha ribaltato il risultato: Filosa si è procurato un calcio di rigore trasformato con freddezza da Varsi.

Il Nola ha continuato a spingere e al 87′ ha calato il tris: azione di Varsi sulla destra, palla al centro per Filosa che ha segnato il 3-1. Il Montecalcio ha accorciato le distanze al 89′: punizione dal limite, Guadagno ha deviato sulla traversa, ma Perretta ha segnato sul tap-in.

La soddisfazione di mister Condemi

Al termine del match, mister Carmelo Condemi ha espresso soddisfazione:

“Volevamo fortemente questa vittoria dopo i risultati di ieri. Abbiamo ottenuto un risultato importante con uno sforzo davvero grande contro una squadra di ottimo livello. I miei ragazzi meritano questi risultati e di essere sempre in alta classifica. Questa è stata la vittoria del collettivo. Peccato che oggi non ci fossero i nostri tifosi, questa squadra ha bisogno sempre del loro sostegno. Anche le critiche possono servire perché ci inducono a pensare dove possiamo crescere e migliorare.”

Il tabellino

Reti: Rosolino (M) 60′, Pepe (N) 81′, Varsi (N) 83′ (rig.), Filosa (N) 87′, Perretta (M) 89′.

Nola 1925: Guadagno, Vitolo, Pepe, Mansi, Avolio, Cozzolino, Acampora (72′ Caccavallo), Papa (69′ Cacciatore), Melillo (61′ Varsi), Liccardi, Lepre (49′ Varsi).

A disposizione: Moccia, Pagano, Masecchia, De Luca, Biason.

Allenatore: Carmelo Condemi.

Montecalcio: Castiglio, Salvati, Rosolino, Perretta, Della Rocca, Marigliano, Grieco (88′ Giannini), Ruggiero (72′ Mascolo), Rabbeni (72′ Capuano A.), Castaldo, Rimoli (92′ Raucci).

A disposizione: Sarracino, De Vivo, Scotto, Capuano C., Di Martino.

Allenatore: Raffaele Iervolino.

Arbitro: Pagnotta di Nocera Inferiore (assistenti Giunta di Torre Annunziata e Tartaglione di Napoli).

Note: ammoniti Varsi per il Nola; Salvati, Castaldo e Castiglio per il Montecalcio.

Grazie a questa vittoria, il Nola 1925 sale al secondo posto in classifica, scavalcando il Real Forio.