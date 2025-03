L’Avellino Basket cade a Livorno: troppo forte la Libertas

La trasferta di Livorno si è rivelata proibitiva per l’Avellino Basket, sconfitto 83-66 da una Libertas in grande serata. Il cambio di allenatore ha dato una scossa ai toscani, che hanno approcciato la gara con grande intensità, mettendo subito in difficoltà gli irpini. L’assenza di Matias Bortolin ha pesato enormemente per coach Alessandro Crotti, costretto a schierare in quintetto un Chinellato in un ruolo atipico da pivot. Troppo fragili sotto canestro e poco incisivi in attacco, i biancoverdi hanno ceduto il passo a una Libertas solida e determinata.

LA PARTITA

L’inizio della gara è stato tutto di marca livornese: i padroni di casa hanno imposto subito il loro ritmo, sfruttando l’energia e la voglia di riscatto dopo il cambio in panchina. Dopo pochi minuti, il tabellone segnava già un netto 11-2 per la Libertas, grazie alle giocate di Banks e Buca. Avellino ha faticato a trovare soluzioni offensive fluide, con troppe palle perse e percentuali basse al tiro. Il primo quarto si è chiuso con un eloquente 29-15 in favore dei toscani.

Nel secondo periodo, le seconde linee irpine hanno provato a dare una scossa. L’ingresso di Maglietti, Nikolic e Verazzo ha portato maggiore dinamismo, permettendo ad Avellino di accorciare fino al -8 (35-26). Tuttavia, la Libertas ha mantenuto la lucidità grazie all’esperienza di Banks e Filloy, riportandosi rapidamente sul +13 (40-27). Gli irpini hanno sofferto enormemente il pick&roll avversario, con Buca sempre pronto a punire nel pitturato. Il primo tempo si è chiuso con Livorno avanti 55-34.

Al rientro dagli spogliatoi, la Libertas ha continuato a dominare, senza lasciare alcun margine di rimonta agli ospiti. Banks e Italiano hanno incrementato ulteriormente il vantaggio, portando i labronici sul +31 (65-34) e chiudendo di fatto la partita. Avellino non è mai riuscita a trovare il bandolo della matassa, con soli 10 punti segnati nel terzo quarto e un distacco di 31 lunghezze alla fine del periodo (75-44).

L’ultimo quarto è stato poco più di una formalità. La Libertas, spinta dal proprio pubblico, ha amministrato il vantaggio senza particolari affanni, mentre Avellino ha cercato almeno di limitare il passivo, riuscendo a ridurre leggermente lo scarto fino all’83-66 finale. Una serata decisamente da dimenticare per la formazione irpina, che dovrà subito voltare pagina in vista della prossima sfida contro la Fortitudo Bologna.

LE FORMAZIONI

Libertas Livorno: Hooker 13, Fantoni 5, Tozzi 2, Filloy 3, Banks 22, Bargnesi 4, Fratto 4, Italiano 12, Buca 10, Allinei 8.

Allenatore: Gennaro Di Carlo

Avellino Basket: Lewis 10, Jurkatamm 7, Sabatino 6, Mussini 16, Earlington 9, Maglietti, Verazzo 3, Bortolin n.e., Nikolic 10, Chinellato 5.

Allenatore: Alessandro Crotti

PARZIALI

29-15; 26-19; 20-10; 8-22

L’Avellino Basket tornerà in campo domenica alle 18:00 al PalaDelMauro contro la Fortitudo Bologna, in un’altra sfida che si preannuncia molto impegnativa.