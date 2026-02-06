Presentazione della II edizione della Stratufinese: conferenza stampa l’11 febbraio in Casa Comunale

Tutto pronto per la II edizione della Stratufinese, la manifestazione podistica che animerà il territorio sabato 15 febbraio 2026. L’evento sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 16.30, presso la Casa Comunale, nella stanza del Sindaco.

Inserita nel calendario ufficiale FIDAL, la Stratufinese si conferma come un appuntamento di rilievo per gli appassionati di corsa e per l’intera comunità locale. La manifestazione nasce dalla consolidata collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il Gruppo Sportivo Santa Croce, realtà da sempre impegnate nella valorizzazione dello sport come strumento di aggregazione e promozione del territorio.

Il percorso di gara attraverserà le suggestive frazioni di Risigliano e Vignola, offrendo agli atleti un tracciato immerso nella natura e nella storia locale, capace di coniugare competizione sportiva e bellezza paesaggistica.

L’edizione 2026 avrà inoltre un valore simbolico particolare: la Stratufinese si svolgerà infatti in concomitanza con la festa di San Valentino, trasformando la corsa in un’occasione per celebrare l’amore, la condivisione e lo stare insieme. Un connubio originale tra sport e sentimento che contribuirà a creare un clima di festa e partecipazione.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio il programma dell’evento, il percorso di gara, le modalità di partecipazione e le iniziative collaterali previste, con l’obiettivo di coinvolgere atleti, cittadini e visitatori in una giornata all’insegna dello sport e della socialità.

A firmare l’iniziativa l’Assessore allo Sport Mena Piciullo e il Sindaco Michele Arvonio, che rinnovano il loro impegno nella promozione di eventi capaci di unire benessere, territorio e comunità.