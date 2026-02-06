“Remuntada rossonera: il Carotenuto piega l’Atletico Baiano con una rimonta da applausi”

SIRIGNANO — Su un campo pesante e davanti a circa 150 spettatori, l’U.S.G. Carotenuto firma una vittoria di carattere superando in rimonta l’Atletico Baiano per 3-2 al “Sant’Andrea Apostolo”. La partita è stata giocata ieri.

L’avvio è favorevole ai mugnanesi, che nei primi venti minuti gestiscono il possesso palla e costruiscono alcune occasioni interessanti senza però trovare il guizzo decisivo. Alla prima ripartenza, però, è l’Atletico Baiano a passare in vantaggio: Piatti insacca al termine di un’azione viziata, secondo molti, da un fuorigioco evidente, ma l’arbitro convalida l’1-0 per gli ospiti.

I rossoneri reagiscono immediatamente, creando pericoli su calcio piazzato e con alcune conclusioni di testa, ma senza precisione sotto porta. Alla seconda ripartenza il Baiano colpisce ancora: azione sulla destra e Maresca, lasciato solo sul secondo palo, deposita in rete il pallone del raddoppio. Prima dell’intervallo il Carotenuto sfiora il gol con De Simone, che si presenta quasi a tu per tu con il portiere ma calcia fuori.

Nella ripresa mister Accetta inserisce Pezzella e la partita cambia volto. Il Carotenuto rientra con maggiore intensità e dopo meno di dieci minuti accorcia le distanze: corner perfetto e colpo di testa vincente di Patriciello. L’inerzia è ormai tutta dalla parte dei padroni di casa, che trovano il pareggio poco dopo con un tiro dal limite dello stesso Pezzella, deviato quanto basta per ingannare il portiere e firmare il 2-2.

La pressione rossonera prosegue e a quindici minuti dal termine arriva il gol della rimonta: De Simone disegna una punizione a rientrare che vale il definitivo 3-2. Il finale è combattuto, con qualche protesta e diverse interruzioni, ma senza episodi particolarmente accesi.

Al triplice fischio può festeggiare il Carotenuto, protagonista di una rimonta meritata al termine di una gara intensa, dura ma corretta, che ha regalato spettacolo al pubblico presente.

TABELLINO GARA

Atletico Baiano – U.S.G. Carotenuto

Risultato: 2 – 3

Stadio: Sant’Andrea Apostolo di Sirignano

ATLETICO BAIANO

Todaro Alessandro (P), Biancardi Michele, Carbone Felice, Romano Antonio, Montella Gianluca, Cioreba Danilo, Maresca Luigi, De Stefano Luigi, Piatti Marco, Fiordellisi Aldo, Pignatelli Luigi.

A disposizione: Notaro Antonio, Cittadino Andrea, Testa Emanuele Giuseppe, Di Bella Danilo Pio, Aprea Carmelo, Buonauro Guglielmo, Rega Gianpaolo, Garofalo Gennaro, Grassia Simone.

Allenatore: Napolitano Stefano.

U.S.G. CAROTENUTO

Masucci Paolo, Balzamo G., Patriciello Ant., Marigliano C., Joao (Pezzella G. 45’), Calabrese G., Maggio M., Bocchino G., De Simone D., Napolitano Elia, Rozza F. (Romano G. 60’ S.T.).

Panchina: Sperandeo, D’Avanzo, Guerriero, Ungaro, Vacca, Miro, Faitabellino.

Marcatori: 24’ Piatti; 38’ Maresca L.; 51’ Patriciello; 60’ Pezzella; 74’ De Simone.

Arbitro: Renato Palma (NA)

Note: circa 150 spettatori.