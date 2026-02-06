Evento Wedding & Home Pietradefusi: due giorni tra sconti, professionisti e premi esclusivi

Nel suggestivo scenario del Castello di Torre in Pietra, nella località
Torre in Pietra di Pietradefusi, va in scena Wedding & Home, l’evento
dedicato a chi sogna il matrimonio perfetto e a chi desidera rinnovare
la propria casa con stile. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22
marzo in via Posta 1, località Torre in Pietra – Pietradefusi, per due
giornate all’insegna di ispirazione, shopping e intrattenimento.
Sabato l’evento sarà aperto al pubblico dalle 17.00 alle 21.00, mentre
domenica si articolerà in due sessioni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 21.00, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere
l’esperienza con calma e partecipare alle numerose attività previste.
Durante la manifestazione sarà possibile incontrare professionisti del
settore wedding e home, scoprire le ultime tendenze in fatto di
arredamento, lifestyle e benessere, e usufruire di sconti e offerte
speciali riservate ai partecipanti. Non mancheranno esperienze gratuite
da vivere direttamente sul posto, pensate per coinvolgere e ispirare il
pubblico. Tra gli ospiti d’eccezione è attesa la presenza del
giornalista Enzo Costanza.
Wedding & Home sarà anche un’occasione per tentare la fortuna grazie ai
numerosi premi esclusivi messi in palio dai partner dell’iniziativa. Tra
questi:
– Soggiorno a Barcellona offerto da IMCO SPA
– Cena per due persone presso Torre in Pietra
– Sconto del 30% presso il Mobilificio Monteforte (non cumulabile con
altre offerte)
– Pacchetto di 4 sedute di pressoterapia presso il Centro Estetico Alina
– Omaggio prodotto IMCO SPA
– Elettrodomestico firmato Euronics Blackout
– Cesto tris di miele da 250 g di Artemide
– Tris di bomboniere e candele personalizzate DeberCandele dal 1721
– Sconto del 10% sui prodotti Artemide
– Massaggio total body e massaggio viso presso Estetica Rubino
– Trattamento capelli KOEMIA con IA da David Parrucchiere
– Sconto del 20% sul servizio fotografico matrimoniale Photo360
– Buono sconto da 100 euro offerto da Bonatti Fashion Intimo Sposa
Un evento pensato per unire consigli pratici, benessere, design e
divertimento, capace di soddisfare tanto i futuri sposi quanto chi è
alla ricerca di nuove idee per la casa.
L’ingresso è gratuito aperto a tutti: Wedding & Home vi aspetta per due
giorni di ispirazione, shopping e premi esclusivi, in una location dal
fascino senza tempo che rende ogni momento speciale.