Evento Wedding & Home Pietradefusi: due giorni tra sconti, professionisti e premi esclusivi

Nel suggestivo scenario del Castello di Torre in Pietra, nella località

Torre in Pietra di Pietradefusi, va in scena Wedding & Home, l’evento

dedicato a chi sogna il matrimonio perfetto e a chi desidera rinnovare

la propria casa con stile. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22

marzo in via Posta 1, località Torre in Pietra – Pietradefusi, per due

giornate all’insegna di ispirazione, shopping e intrattenimento.

Sabato l’evento sarà aperto al pubblico dalle 17.00 alle 21.00, mentre

domenica si articolerà in due sessioni, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle

15.30 alle 21.00, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere

l’esperienza con calma e partecipare alle numerose attività previste.

Durante la manifestazione sarà possibile incontrare professionisti del

settore wedding e home, scoprire le ultime tendenze in fatto di

arredamento, lifestyle e benessere, e usufruire di sconti e offerte

speciali riservate ai partecipanti. Non mancheranno esperienze gratuite

da vivere direttamente sul posto, pensate per coinvolgere e ispirare il

pubblico. Tra gli ospiti d’eccezione è attesa la presenza del

giornalista Enzo Costanza.

Wedding & Home sarà anche un’occasione per tentare la fortuna grazie ai

numerosi premi esclusivi messi in palio dai partner dell’iniziativa. Tra

questi:

– Soggiorno a Barcellona offerto da IMCO SPA

– Cena per due persone presso Torre in Pietra

– Sconto del 30% presso il Mobilificio Monteforte (non cumulabile con

altre offerte)

– Pacchetto di 4 sedute di pressoterapia presso il Centro Estetico Alina

– Omaggio prodotto IMCO SPA

– Elettrodomestico firmato Euronics Blackout

– Cesto tris di miele da 250 g di Artemide

– Tris di bomboniere e candele personalizzate DeberCandele dal 1721

– Sconto del 10% sui prodotti Artemide

– Massaggio total body e massaggio viso presso Estetica Rubino

– Trattamento capelli KOEMIA con IA da David Parrucchiere

– Sconto del 20% sul servizio fotografico matrimoniale Photo360

– Buono sconto da 100 euro offerto da Bonatti Fashion Intimo Sposa

Un evento pensato per unire consigli pratici, benessere, design e

divertimento, capace di soddisfare tanto i futuri sposi quanto chi è

alla ricerca di nuove idee per la casa.

L’ingresso è gratuito aperto a tutti: Wedding & Home vi aspetta per due

giorni di ispirazione, shopping e premi esclusivi, in una location dal

fascino senza tempo che rende ogni momento speciale.