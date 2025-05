Partita del Cuore per Padre Arturo D’onofrio. In campo Ambasciatori del Sorriso ed  ex Calciatori di serie A

Si terrà Sabato 31 Maggio a Visciano (NA) a partire dalle 17:30 presso i Campetti Polivalenti Sebastiano La Manna detto “Juliano” in Via Camaldoli nei pressi dello Stadio Vito Santaniello, l’attesa partita del cuore tra la squadra Nazionale Ambasciatori del Sorriso contro gli ex Calciatori di serie A, l’incontro di calcio concluderà la sesta edizione del Social Day in memoria di Padre Arturo D’Onofrio in odore di santità. La kermesse sociale è fondata è curata dall’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli, organizzata dal Club Napoli Visciano e dall’Associazione Vesuvius A.P.S. in collaborazione con il Comune di Visciano ,la World Animation e il patrocinio morale di Telethon . Una partita per far conoscere anche al mondo delle Sport e dello Spettacolo il gigante della carità “Padre Arturo D’onofrio “a cui sarà dedicato un Inno per l’occasione dal noto cantante Antonello Rondi , seguirà l’inno nazionale eseguito dal tenore Mattew Lamberti accompagnato dal maestro Lorenzo Savarese. A dare il calcio d’inizio della partita di calcetto, il Sindaco di Visciano Sabatino Trinchese, l’attore Angelo Iannelli, il dirigente ex Calciatore Napoli Gianni Improta, il comico Angelo Di Gennaro, la mamma coraggio Antonella Leardi e l’allenatore ex calciatore Vincenzo La Manna. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni. Tantissimi hanno confermato la presenza al big evento: Luna da Mare Fuori, Gregorio Rega vincitore “All Toghetether Now “Il campione paraolimpico Iannelli Francesco, Enzo Costanza, Gigi Attrice, Gennaro De Crescenzo ,Lucia Schiettino, Edda Cioffi, Emanuele Gambardella, Lino Blandizzi, Lucia Cassini, Enzo Nicolò, Francesco Longo, Walter Lippa, Nello Fontanella, Don Aniello Manganiello, Saverio Passaretti Presidente Associazione italiana Club Napoli e tanti altri ospiti a sorpresa.

Tanti gli ex calciatori di serie A: Nicola Mora, Sorrentino Luigi e Carmine Della Pietra ex calciatori del Napoli, Alfonso Camorani ex Fiorentina, Cozzolino Giuseppe Ex Chievo, Ernesto Apuzzo ex Lazio, Felice Foglia ex Torino, Vincenzo La Manna ex Sambenedettese e tanti altri. Hanno confermato la loro presenza: Video Nola , Video Visciano, Visciano TV, Visciano Più, Mino Monelli per Quarto Canale Tv , Felice Siniscalchi di Bassa Irpinia, Rosario Lavorgna di Agenzia Stampa Italia e le Telecamere di PSN TV, Irpina Tv e La Provincia con Gabriella Bellini .Fotografri : Raffaele Evangelista, Giulia Napolitano, Salvatore Montanaro e tanti altri, non mancheranno gli ospiti a sorpresa del mondo dello Spettacolo, dello Sport e della Chiesa.

L’animazione della kermesse sociale sarà curata dalla World Animation, durante la serata previste degustazioni, brindisi finale e fuochi d’artificio, per una giornata indimenticabile che vuole avvicinare Padre Arturo verso la Santità.