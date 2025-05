Nube tossica al CIS di Nola: allarme nei comuni del Baianese

Un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi presso il CIS di Nola ha generato una preoccupante nube tossica che si è rapidamente propagata, spinta dai venti, verso l’area del Baianese. I comuni maggiormente interessati risultano essere Avella, Comiziano, Roccarainola, Tufino e zone limitrofe.

Le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile e l’ARPAC, hanno diramato un avviso urgente alla popolazione, invitando i cittadini ad adottare misure precauzionali immediate. In particolare, è stato richiesto di:

Chiudere porte e finestre per evitare l’ingresso di fumi potenzialmente pericolosi;

Ritirare i panni stesi all’esterno e ogni oggetto esposto all’aria aperta;

Limitare al massimo le uscite, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili;

Attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per comprendere l’evoluzione della situazione e i risultati dei rilevamenti ambientali in corso.

Secondo le prime stime, l’incendio avrebbe interessato alcuni capannoni adibiti a stoccaggio di materiali vari, tra cui plastica e tessuti, ecc che avrebbero contribuito alla formazione della nube densa e scura visibile a chilometri di distanza.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel contenimento e nello spegnimento del rogo, mentre tecnici dell’ARPAC stanno monitorando la qualità dell’aria nelle aree coinvolte.

L’evento ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini, che temono per la propria salute e quella dei propri familiari. Alcune scuole nei comuni colpiti hanno già comunicato la sospensione delle attività didattiche in via precauzionale.