Giada D’Antonio, 16 anni, prima sciatrice campana alle Olimpiadi invernali

Si chiama Giada D’Antonio, ha 16 anni ed è la prima sciatrice campana a partecipare alle Olimpiadi invernali. La giovane atleta napoletana sarà in gara a Milano-Cortina 2026 nella specialità dello slalom, scrivendo una pagina storica per lo sport regionale.

Dai primi sci a tre anni e mezzo al sogno olimpico

Nata a Napoli il 28 maggio 2009 e cresciuta a San Sebastiano al Vesuvio, Giada rappresenta una delle promesse più luminose dello sci alpino azzurro. La sua è una storia particolare: cresciuta lontano dalle grandi montagne, all’ombra del Vesuvio, è riuscita a emergere in una disciplina tradizionalmente dominata dalle regioni alpine.

Figlia di un dentista napoletano e di una madre colombiana, ha trovato un equilibrio tra sport, studio e famiglia. Ha indossato per la prima volta gli sci a tre anni e mezzo, allenandosi soprattutto sulle piste dell’Abruzzo. Parallelamente all’attività agonistica frequenta un Istituto Tecnico Economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing.

Il talento precoce e il soprannome “Black Panther”

A soli 9 anni Giada ha conquistato il suo primo titolo nazionale, mettendo subito in mostra un talento fuori dal comune. Il debutto internazionale è arrivato nel dicembre 2025, con la partecipazione alla Coppa del Mondo di slalom a Semmering.

Nel mondo dello sci è conosciuta anche con il soprannome “Black Panther”: un nomignolo nato per gioco tra le compagne di squadra, ispirato al celebre film con Chadwick Boseman, e poi riaffiorato negli anni anche grazie alla madre. Un nome che l’atleta sente suo e che rispecchia il suo stile: determinata, veloce, elegante e aggressiva in pista.

Giada D’Antonio è la più giovane delle 11 atlete azzurre convocate per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sua storia dimostra che passione, sacrificio e determinazione possono superare qualsiasi limite geografico. L’appuntamento è fissato per il 18 febbraio, giorno dello slalom femminile.