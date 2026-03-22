Monteforte Irpino, Fabrizio Corona a sorpresa da Radici: serata speciale tra fan e curiosità

MONTEFORTE IRPINO — Una serata tranquilla si è trasformata in un evento inaspettato e memorabile al ristorante Radici di Monteforte Irpino, dove l’arrivo a sorpresa di Fabrizio Corona ha acceso entusiasmo e curiosità tra i presenti.

Il noto personaggio pubblico è giunto nel locale in modo discreto, grazie all’organizzazione attenta dello staff. In particolare, Antonio, uno dei titolari, era già a conoscenza della visita e aveva predisposto tutto per garantire riservatezza e tranquillità all’ospite.

Nonostante le precauzioni, l’entusiasmo dei clienti ha presto preso il sopravvento. Corona si è mostrato disponibile e cordiale, concedendosi a foto e momenti di interazione con i fan. Gli scatti condivisi sui social sono diventati virali nel giro di poche ore, attirando l’attenzione di tanti curiosi.

In breve tempo, infatti, il ristorante è stato raggiunto da numerosi altri fan, richiamati dalla presenza del vip. Una situazione potenzialmente complessa, ma gestita con professionalità dal team di Radici, che ha saputo mantenere ordine e un clima sereno.

Il locale, già noto per la qualità delle sue specialità gastronomiche, è da tempo frequentato da diversi volti noti, diventando un punto di riferimento anche per chi cerca un’esperienza culinaria di livello nel territorio irpino.

La serata si è così trasformata in un momento di condivisione e visibilità, confermando la capacità del ristorante di coniugare ospitalità, qualità e organizzazione, anche in occasioni fuori dall’ordinario. Un episodio destinato a restare nella memoria dei presenti e a rafforzare ulteriormente l’immagine di Radici come locale d’eccellenza.