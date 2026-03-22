Grottaminarda, presentazione del libro “Il ritorno della casta ” di Sigfrido Ranucci.

Ieri pomeriggio, sabato 21 marzo 2026, con inizio alle ore 16:30, presso la sala convegni della pasticceria Ciotola, in via Valle, è stato presentato alla cittadinanza grottese il libro “Il ritorno della casta” del giornalista RAI Sigfrido Ranucci.

All’evento ha preso parte un pubblico numeroso, che ha riempito l’ampia sala in ogni suo posto. Tra i relatori erano presenti lo stesso Sigfrido Ranucci, autore del libro, e la dottoressa TATIANA COVINO, che ha moderato l’iniziativa.

L’evento culturale è stato organizzato dalla Pro Loco di Grottaminarda e si è rivelato un grande successo.

Il confronto con il pubblico è durato circa un’ora, poiché l’autore ha poi proseguito verso Lacedonia per una seconda presentazione in Alta Irpinia.

Ranucci ha dichiarato: «Il libro è una fotografia documentata da fatti e leggi che la politica, da Tangentopoli a oggi, ha prodotto per preservare se stessa. Dei cittadini non importa nulla».

Carmine Martino