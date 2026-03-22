Radio Punto Zero festeggia i suoi 50 anni e annuncia il ritorno di Peppe Alaia

Il 2026 è un anno storico per la radiofonia: molte emittenti festeggiano il loro 50° anniversario. Tra queste, in Campania, c’è RPZ Radio Punto Zero creata nel 1976 dal sogno di Gianni e Pino Sirignano, che il prossimo 22 novembre celebrerà mezzo secolo di attività con un evento davvero straordinario.

Per questa importante ricorrenza, la grande famiglia di RPZ sta organizzando un party esclusivo per rendere omaggio a questi 50 anni di storia. Le sorprese saranno svelate più avanti, ma una è già certa: tornerà in onda Peppe Alaia, attuale Direttore Artistico di GRS Radio.

RPZ da sempre crede nella rete e nella condivisione di idee e strategie, formando i grandi talenti radiofonici, ma soprattutto ha molto a cuore chi ama la radio e si dedica con passione a questo mezzo straordinario.

Ed è per questo che la direzione ha deciso di affidargli la conduzione del weekend e di creare una sinergia coinvolgendolo anche negli eventi esterni. Il nuovo format, in partenza ad Aprile, si chiamerà “PlayWeekend” e andrà in onda dalle 16:00 alle 19:00: tre ore di musica, risate e tanta spensieratezza.

Restate sintonizzati su RPZ Radio Punto Zero: questo è solo l’inizio di una grande emozione!