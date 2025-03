Crescita del mercato legale della cannabis e del CBD in Italia e nel mondo

Negli ultimi anni, il mercato legale della cannabis e del CBD ha registrato una crescita significativa sia a livello globale che in Italia. Questo sviluppo è stato alimentato da cambiamenti normativi, una crescente accettazione sociale e un aumento della domanda di prodotti a base di cannabis per scopi terapeutici e ricreativi.

Il mercato globale della cannabis

A livello mondiale, il mercato della cannabis ha mostrato una notevole espansione. Nel 2023, il valore del mercato globale del cannabidiolo (CBD) è stato stimato a 22,8 miliardi di dollari. Le proiezioni indicano che entro il 2032, questo mercato raggiungerà i 108 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,9% dal 2024 al 2032. Questo incremento è attribuito a un quadro normativo in evoluzione e al lancio di nuovi prodotti sul mercato. Inoltre, l’accettazione crescente del CBD come integratore di benessere ha aperto nuove opportunità nei settori della salute, della bellezza e del fitness.

La situazione in Italia

In Italia, il mercato dell’erba legale ha seguito una tendenza di crescita parallela a quella globale. Secondo dati riportati nel 2023, il consumo legale di cannabis medica è aumentato significativamente negli ultimi anni. Nel 2014, il consumo totale era di 58,59 kg, mentre nel 2023 ha raggiunto 1.453,20 kg. Questo aumento riflette una crescente accettazione e richiesta di cannabis per scopi terapeutici nel paese. Anche i CBD shop stanno proliferando nelle città italiane, offrendo un’ampia gamma di prodotti.

Fattori trainanti della crescita

Diversi elementi hanno contribuito all’espansione del mercato della cannabis legale e del CBD:

Evoluzione normativa : Molti paesi hanno rivisto le loro leggi sulla cannabis, legalizzando l’uso medico e, in alcuni casi, anche quello ricreativo. Questo ha aperto nuovi mercati e ha ridotto lo stigma associato al consumo di cannabis.

: Molti paesi hanno rivisto le loro leggi sulla cannabis, legalizzando l’uso medico e, in alcuni casi, anche quello ricreativo. Questo ha aperto nuovi mercati e ha ridotto lo stigma associato al consumo di cannabis. Innovazione nei prodotti : L’introduzione di una vasta gamma di prodotti a base di CBD, come oli, capsule, creme e prodotti commestibili, ha reso più accessibile il consumo di cannabis a diverse categorie di consumatori. Anche i prodotti per animali domestici con CBD stanno guadagnando popolarità, rivolgendosi a proprietari di animali che cercano soluzioni naturali per l’ansia e il dolore nei loro amici a quattro zampe.

: L’introduzione di una vasta gamma di prodotti a base di CBD, come oli, capsule, creme e prodotti commestibili, ha reso più accessibile il consumo di cannabis a diverse categorie di consumatori. Anche i prodotti per animali domestici con CBD stanno guadagnando popolarità, rivolgendosi a proprietari di animali che cercano soluzioni naturali per l’ansia e il dolore nei loro amici a quattro zampe. Aumento della consapevolezza: Una maggiore informazione sui potenziali benefici terapeutici del CBD ha portato a un incremento della domanda da parte di individui in cerca di alternative naturali per la gestione di varie condizioni di salute, come ansia, dolore cronico e disturbi del sonno.

Prospettive future

Le previsioni per il mercato della cannabis legale e del CBD sono estremamente positive. Si stima che il mercato globale della cannabis raggiungerà oltre 103 miliardi di dollari entro il 2029, crescendo a un CAGR del 25% dal 2022 al 2029. L’Europa, in particolare, è vista come un mercato emergente cruciale, con paesi come Germania, Francia e Italia che guidano la domanda. In Italia, l’ulteriore sviluppo del mercato dipenderà da come evolverà il quadro normativo e dalla capacità delle aziende di soddisfare la crescente domanda con prodotti di qualità.