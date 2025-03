Montoro: rimodulazione tariffe per i servizi comunali

Con delibera di giunta n. 30 del 24 febbraio 2025 sono state approvate le nuove tariffe per alcuni dei servizi erogati alla comunità. Per i servizi dedicati alla scuola sono state riviste le tariffe relative al servizio di trasporto per l’anno 2025/2026, lo stesso per il servizio mensa. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire da settembre 2025.

L’amministrazione comunale, ha rimodulato i costi di “servizi a domanda individuale” che erano fissati su base unitaria (costo ticket mensa e trasporto scolastico), stabilendo invece contributi diversificati in base alle condizioni economiche degli utenti e individuando le relative fasce reddituali.

È la prima volta che si utilizza la verifica dell’ISEE per individuare la fascia di reddito ed il corrispettivo ticket da pagare – commenta il sindaco Salvatore Carratu’- nessuno vuole eliminare il diritto allo studio. Queste sono sciocchezze. Abbiamo fatto prevalere il principio di equità nella distribuzione degli oneri, introducendo la presentazione dell’ISEE, che sarà il punto di riferimento per capire chi può pagare di più e chi di meno e allo stesso tempo, abbiamo aumentato il numero delle fasce ragionando sulla progressività del costo del servizio. Per alcuni servizi a domanda individuale non si raggiungeva la copertura della spesa sostenuta dal comune nelle misure di compartecipazione ai costi dei servizi.

Resta fermo che chi si trova in una situazione di disagio potrà, come sempre, rivolgersi ai servizi sociali.

Anche per le strutture pubbliche di proprietà comunale sono state riviste le tariffe come delle strutture sportive e dell’utilizzo di locali pubblici, così come per alcuni servizi cimiteriali, anche questi hanno visto un adeguamento delle tariffe corrisposte dai cittadini. Tutto con delibere di giunta e tutte pubblicate all’albo pretorio così come previsto per legge.

Sulla gestione di alcune strutture comunali per le quali i costi di gestione superano di gran lunga gli introiti per la loro custodia e manutenzione, stiamo valutando pertanto ulteriori forme di gestione.

Non c’è nulla di nascosto, ma un semplice adeguamento dei tariffari; di sicuro non è il cambio di una tariffa che permette di risanare un bilancio comunale strutturalmente deficitario. Le nuove tariffe sono in linea ed in alcuni casi anche al di sotto di quelle applicate per analoghi servizi in tutti i Comuni della Valle dell’Irno.

Gli atti deliberativi della giunta comunale, le determine redatte a cura dei responsabili di settore sono tutti atti pubblici visibili sul sito dell’ente, quindi chi ama alimentare la campagna del fango può continuare a farlo. Non abbiamo nulla da temere, nulla da nascondere.